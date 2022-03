Meldola dà il benvenuto ai primi nati del 2022: "Sono speranza per il nostro futuro"

L'amministrazione comunale di Meldola ha dato il benvenuto in municipio ai nuovi nati nei mesi di gennaio e febbraio. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli hanno incontrato le famiglie ed i bimbi per dare loro il benvenuto a nome della città, insieme ad un omaggio simbolico: un volume tratto dalla collezione dei libri realizzati dalle educatrici del nido comunale "Il Pulcino" e un buono spendibile alla farmacia comunale di Meldola per l'acquisto di prodotti per l'igiene e la cura del bebè. "Questo momento di incontro, per noi importante, rappresenta un gesto simbolico di vicinanza di questa Amministrazione ai neogenitori e di benvenuto ai nuovi e alle nuove piccole cittadine, che sono speranza per il nostro futuro", affermano Cavallucci e Ruffilli. L'iniziativa proseguirà nei prossimi mesi.