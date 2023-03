Dopo le fontane e la colonna, lavori per aiuole, marciapiedi e pavimentazione in piazzale della Vittoria

Riqualificazione di piazzale della Vittoria verso il completamento. Prenderanno avvio nel mese di marzo gli interventi per la risistemazione dell’ellissi, i cui marciapiedi nel tempo si sono ricoperte di erba: verranno riportate alla loro condizione originaria con la posa di una pavimentazione in ghiaino bianco di Cervia e saranno ripristinati i cordoli interni ed esterni, attualmente degradati dall’usura del tempo.

Nel progetto messo a punto dall’Amministrazione, è previsto anche il rifacimento delle aree pedonali e dei marciapiedi nel tratto compreso tra viale della Libertà e viale Matteotti, compresa la realizzazione delle piste ciclabili a doppio senso di marcia nell’intero anello di piazzale della Vittoria, anche sul lato che costeggia l’entrata dei giardini pubblici.

Dopo il recente restauro del Monumento dei Caduti, che ha reso le fontane di nuovo funzionanti, ora si mette mano all’arredo urbano, in coerenza con il percorso urbanistico e architettonico che si snoda dalla stazione ferroviaria fino ai giardini di Piazzale della Vittoria, nell’ambito del progetto di riqualificazione del quartiere razionalista.

In programma anche la riqualificazione dei marciapiedi compresi tra viale della Libertà e la statua di Icaro - in corrispondenza della quale verranno installati dissuasori del traffico - con la posa di una nuova pavimentazione di colore chiaro, in linea con quella realizzata in viale Della Libertà, e di quelli che si affacciano nel lato sud, tra Porta Cotogni e via Zanchini.

Nell’ambito del progetto, è previsto anche il potenziamento del sistema di illuminazione per i pedoni e per i ciclisti e la sostituzione - dopo 30 anni - dei parapetti dei sottopassi pedonali. Il costo complessivo degli interventi sarà di 400 mila euro, di cui 150.000 mila finanzianti con fondi Pnrr e 250 mila provenienti dalle casse comunali.