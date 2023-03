Aerei militari precipitano tra le case a Roma: un modello similare aveva volato poche settimane fa a Forlì

E' lo stesso velivolo impiegato alcune settimane fa per il corso di "Cultura Aeronautica", rivolto agli studenti delle scuole superiori di Forlì, ad esser rimasto coinvolto martedì mattina nella tragedia a Collefiorito di Guidonia, in provincia di Roma, costata la vita a due piloti dell'Aeronautica Militare di stanza al 60esimo Stormo di Guidonia. Nell'incidente aereo sono precipitati due esemplari di Siai U-208, aeroplano monoelica da quattro posti. Secondo quanto ricostruito, quattro aerei U-208 erano impegnati in una missione di addestramento nel cielo sopra la periferia di Roma, quando tra due velivoli è avvenuto l'impatto, la cui dinamica è al vaglio degli investigatori. A seguito della collisione un aereo è precipitato su un'auto, mentre un altro in un'ampia area verde e pochi chilometri dall'aeroporto militare di Guidonia. Per i due piloti militari non c'è stato nulla fare.

VIDEO - Il sorvolo su Forlì con una formazione a diamante

Il Siai-208 è un monomotore ad ala bassa in servizio in Aeronautica Militare con compiti di collegamento e addestramento, in particolare per funzioni di traino alianti del Centro di Volo a Vela. Queste le caratteristiche tecniche: dimensioni apertura alare 10,86 metri; lunghezza 8,10 metri; altezza 2,89 metri; e superficie alare 16,09 metri quadrati. Il peso massimo al decollo è 1.500 chili. Il motore è un Avco Lycoming O-540-E4A5 a pistoni da 260 cavalli, capace ad una velocità massima di 285 chilometri (154 Kts). Nelle scorse settimane è stato possibile ammirarlo in volo sul cielo di Forlì nell'ambito del "Corso di Cultura Aeronautica" che ha coinvolto circa 180 studenti delle scuole superiori della città. Dal "Ridolfi" sono decollati cinque esemplari, impegnati in una formazione a diamante.

Proprio a Forlì, per celebrare il centenario dell'Aeronautica Militare, ha fatto il debutto la livrea speciale del Siai U-208 realizzata da Visual Bassodesigner e Wrapping Publicor. "Riprende due simboli fondamentali, l'Aquila Turrita, che simboleggia il brevetto di pilota militare, e quello del centenario - aveva spiegato Michele Cesario, comandante del 60° Stormo -. E' un disegno che completa tutto l'aereo, anche nel ventre, ma che viene valorizzato in formazione. Solo nell'insieme infatti si valorizza questa che rappresenta una piccola opera d'arte".

