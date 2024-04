Street food, escursioni alla scoperta del territorio, acrobati, spettacoli, arte e musica: ecco il weekend forlivese

Questo fine settimana parte andando alla scoperta del territorio. In occasione della Giornata Nazionale dei Cammini italiani un'escursione di circa 5 km lungo il fiume Ronco: l'appuntamento è per sabato, occasione unica per immergersi nella bellezza del paesaggio fluviale, esplorando la storia, la biodiversità e contribuire, al contempo, al monitoraggio del sentiero e dello stato della segnaletica dopo l'alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio 2023. Venerdì invece al Parco Urbano Franco Agosto, ci sarà il primo Plastic Free sul territorio forlivese una passeggiata ecologica durante la quale i volontari raccoglieranno i rifiuti lungo il percorso.

Si passa poi alle bellezze architettoniche. Sabato al Cimitero Monumentale di Forlì Alvaro Lucchi e Gabriele Zelli condurranno una camminata all'interno dell'antico camposanto per presentare la "Guida raccontata al Cimitero Monumentale di Forlì. Storia, Arte, Cultura", per valorizzare l’ottocentesca necropoli, che costituisce una delle più significative architetture della Romagna, dove sono sepolti illustri personaggi cittadini. Domenica si terrà il secondo appuntamento, organizzato da Fiab Forlì, di un breve ciclo di pedalate tra natura e cultura alla scoperta di due veri e propri scrigni di storia, come le antiche Pievi di Barisano e di Pieveacquedotto accompagnati da Gabriele Zelli: si partirà da piazza Saffi alla volta Pieve di San Martino in Barisano, per poi raggiungere la Pieve di Santa Maria in Acquedotto.

All’ex Acquedotto Spinadello riaprono i cancelli per un nuovo weekend di eventi in natura: si inizia sabato con “Aperitivo al tramonto nei meandri del Ronco”, la prima escursione della stagione. Per gli amanti dell’artigianato ecosostenibile che vogliono mettersi alla prova con nuove tecniche, domenica si svolgerà “Eco Printing”, laboratorio di stampa botanica. Rocca delle Caminate è visitabile per il pubblico ogni sabato e domenica: è disponibile il percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti, la prima racconta la storia millenaria dalle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento.

Street food

Da venerdì a domenica torna a Forlì lo Street food festival: una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo, per regalare un’esperienza culinaria varia, rimanendo a pochi passi da casa,Piazza Saffi verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del cibo di strada e della musica.

Sui palcoscenici

Al teatro di Santa Sofia arriva sabato la compagnia Black Blues Brothers, attualmente in tourneè al Moulin Rouge di Parigi: questi giovani acrobati provengono da Nairobi, in Kenya, dove erano coinvolti in Sarakasi, un trust di circo sociale fondato dall’alto funzionario ONU Rudy van Dijck e da sua moglie Marion Op het Veld che opera nelle situazioni difficili e nelle periferie dell’Africa Orientale, al Mentore andrà in scena “Let’s twist again!”. L’associazione musicale Intercity Gospel Train Orchestra propone invece un concerto sabato al Teatro Dragoni di Meldola per la raccolta fondi a sostegno della Fondazione ARTOI, organizzazione multidisciplinare no-profit dedicata allo studio, alla divulgazione e all’applicazione di trattamenti oncologici incentrati sul paziente, attraverso l’uso integrato di più azioni terapeutiche.

Dejavù è uno spettacolo comico e poetico che trasporta il pubblico negli “anni ruggenti”, l’era del jazz, del dadaismo e del surrealismo attualizzandoli con ironia e leggerezza: sabato al teatro Verdi di Forlimpopoli, due clownesse molto diverse intrecciano le loro vite tra armonie e disarmonie creando immagini oniriche che affiorano nella mente come déjàvu dal sapore retrò. "Non domandarmi di me, Marta mia" va invece in scena al Teatro comunale di Predappio, sempre sabato: ispirato dal carteggio fra Luigi Pirandello e l’attrice Marta Abba, liason fra le più interessanti del Novecento teatrale, lo spettacolo, scritto da Katia Ippaso e interpretato dalla bravissima Elena Arvigo, racconta le tante, inesplorate pieghe di questo incredibile sodalizio artistico e umano.

Sabato il Teatro Felix Guattari ospita il quarto appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro: il laboratorio, condotto da Eva Geatti, è intitolato Una consistente parte della materia, e consiste in una pratica collettiva di studio e di movimento.

Giovani tra sport e musica

Domenica i ginnasti e le ginnaste dei corsi base della Polisportiva Cava Ginnastica saranno impegnati nell’annuale gara intersocietaria, organizzata in onore del presidente Pietro Brini prematuramente scomparso nel 2019, che considerava questo evento l’espressione più vera della sua immagine e idea di sport per tutti: il 4° Trofeo Pietro Brini-Cava Gym Cup si svolgerà presso il Palazzetto di Villa Romiti. Si svolge anche la selezione del concorso “Adotta un musicista” che si concluderà con la pomeridiana aperta al pubblico domenica alla Fabbrica delle Candele: si esibiranno i finalisti della XX edizione del concorso, diretti dal maestro Marco Boni, e con l'Orchestra Bruno Maderna.

In mostra

Al San Domenico di Forlì è aperta la mostra Preraffaelliti. Rinascimento moderno, diretta da Gianfranco Brunelli e a cura di Elizabeth Prettejohn, Peter Trippi, Francesco Parisi e Cristina Acidini: attraverso circa 300 opere tra dipinti, sculture, disegni, stampe, fotografie, mobili, ceramiche, opere in vetro e metallo, tessuti, medaglie, libri illustrati, manoscritti e gioielli, la mostra racconterà questa storia affiancando per la prima volta, grazie ai generosi prestiti concessi dai musei europei, una consistente rappresentanza di modelli italiani, tra cui opere di antichi maestri, alle opere britanniche. Nuove iniziative all'interno del programma “Comunità educanti e creatività al servizio del bambino”, che celebra i 50 anni dalla visita di Gianni Rodari a Forlì: "Un binomio fantastico. Duilio Santarini e Gianni Rodari tra affinità e differenze” è la mostra multimediale promossa dalla Biblioteca Pedagogica Duilio Santarini a cura di Elena Dolcini, visitabile alla Sala Blu di Forlì.

Si intitola “Nostalgia del futuro a Capri” la mostra della pittrice Miria Malandri che apre i battenti sabato nella Sala Mostre “Mario Bertozzi” di Forlimpopoli: la mostra si ispira al film ‘Capri revolution’ di Mario Martone uscito nel 2018: il regista ha preso spunto dalla vicenda del pittore tedesco Karl Wilhelm Diefenbach, che nel 1914 fondò sull’isola una comunità ribelle coinvolgendo altri giovani artisti arrivati dal Nord Europa e dalla Russia. Mostra personale di fotografia naturalistica di Fabio Savini “Fascino incompreso – Mostra fotografica su Anfibi e Rettili” allo Spinadello - Centro Visite Partecipato: gli anfibi e rettili, così come accade verso ciò che non si conosce, sono creature spesso temute e incomprese; eppure sono animali che possono essere utili all’uomo e alcune specie sono indicatori dello stato di salute degli habitat in cui vivono.