Al Matteucci una gara tra classi a chi raccoglie più lattine e tappi di plastica

Gli alunni di tre classi prime dell’Istituto Matteucci di Forlì coordinati dal professor Pasquale Martino, docente di Geografia, si stanno cimentando in un progetto ecologico denominato “S-vita la vita” e finalizzato alla raccolta di tappi di plastica per tutta la città. Una vera e propria gara, che si concluderà a maggio, e che vedrà vincitori coloro che avranno raccolto più tappi a Forlì. Gli alunni di tre classi seconde competeranno nel contest “Metal Game”, in cui invece gareggeranno nella raccolta di lattine di alluminio.

"Tali attività si collocano nell’attuazione di un ampio progetto volto alla sensibilizzazione dei ragazzi ai temi del riciclo e della tutela dell’ambiente, attraverso attività laboratoriali e ludiche funzionali a sollecitare in loro impegno civico e una attenta riflessione sull’importanza della tutela dell’ambiente - spiega Martino -. Ad oggi, visto l’interesse mostrato dagli studenti, si può dire che tali progetti, nel prossimo anno scolastico, coinvolgeranno tutte le classi dell’Istituto".