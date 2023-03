Centinaia di messe in piega per la lotta contro il cancro: quasi 4mila euro raccolti dall'iniziativa solidale

Un importante contributo per la lotta contro il cancro. Si è svolta a Forlimpopoli la sesta edizione della manifestazione solidale “Una Piega per l’Hospice”, promossa dall’Associazione Amici dell’Hospice, con il patrocinio del Comune artusiano e il sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Nonostante lo stop di tre anni a causa del Covid, vi è stata un’ottima risposta da parte delle signore del territorio: ben 120 di loro hanno accettato di farsi fare una messa in piega, a fronte di un’offerta di 15 euro, che è stata destinata alle attività di assistenza e di socializzazione rivolte ai pazienti con patologie inguaribili negli Hospice del territorio e in assistenza domiciliare.

Insieme alla Piega, i volontari dell’associazione hanno allestito anche un banco dove erano disponibili uova di cioccolata e colombe artigianali, la cui vendita era finalizzatata ai medesimi obiettivi. "Complessivamente - afferma Alvaro Agasisti, presidente dell’associazione Amici dell’Hospice - sono stati raccolti ben 3.900 euro fra Piega, uova e colombe. Di questo ringrazio di cuore Giovanna Conficoni e il gruppo delle parrucchiere per la loro generosità e tutti i volontari che si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione".

