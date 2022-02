Dopo il furto minacciano e schiaffeggiano il testimone: tre ragazzini nei guai

Tre minorenni sono stati denunciati per "rapina impropria" a causa della reazione violenta successiva a un furto avvenuto in un esercizio pubblico. I ragazzi erano stati notati dal personale interno dell’esercizio mentre si aggiravano tra le corsie con fare sospetto e uno di loro era stato visto da un cliente mettere qualcosa sotto il giubbotto, così che il cliente ha avvisato il titolare. Una volta usciti, un dipendente li ha avvicinati per controllarli, ma uno di loro si è dato alla fuga, inseguito dal dipendente stesso, che poi ha recuperato il maltolto gettato a terra dal fuggitivo.

Nel frattempo, un passante ha visto altri del gruppo che recuperavano altri oggetti precedentemente nascosti e così è intervenuto affinché li restituissero, ma è stato dapprima minacciato e poi schiaffeggiato. In zona era presente la Polizia di Stato, con pattuglie delle Volanti e di altre articolazioni, che in pochi minuti ha così identificato tre giovani responsabili dei fatti, denunciandoli per "rapina impropria". I ragazzi sono stati poi affidati agli esercenti la potestà genitoriale.

Le principali notizie del 9 febbraio

DA FURTO A RAPINA - Nei guai tre minorenni

LITE IN FAMIGLIA - Arriva la Polizia: agenti presi a morsi

AULE DEL LICEO CLASSICO AL FREDDO - La petizione degli studenti

I NODI DELLA POLITICA - Infrastrutture, Centrodestra per Forlì sferza Zattini

COVID, IL BOLLETTINO GIORNALIERO - Lieve aumento dei contagi. Tra le vittime un 64enne