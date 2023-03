Forlì aderisce all’Ora della Terra e spegne le luci di Piazza Saffi. E ci sarà un convegno sull'acqua

Il Comune di Forlì aderisce all’Ora della Terra, iniziativa per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di adottare sempre più comportamenti e politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici. "Earth Hour" è la grande mobilitazione globale che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al Pianeta un futuro più sicuro, giusto e sostenibile e per evidenziare l’urgenza e la necessità di contrastare il cambiamento climatico, velocizzato da un modello di sviluppo poco rispettoso dell’ambiente.

Per l’occasione il Comune di Forlì organizza, in collaborazione con il Wwf ed il Tavolo delle Associazioni Ambientaliste della città, un importante convegno su un tema fondamentale per la vita sulla Terra: l’acqua, che sempre più ci fa percepire gli effetti della crisi climatica. Il convegno dal titolo “Acqua: una risorsa sempre meno disponibile” si terrà presso la Sala Randi sabato dalle 18 alle 20. Saranno presenti Mauro Icardi, docente universitario; Marco Gennari del coordinamento Associazioni Ambientaliste di Rimini; Federico Montanari, esperto di metodologie sulla pianificazione delle acque. L’assessore all’Ambiente Giuseppe Petetta porterà i saluti dell’Amministrazione Comunale, alla presenza delle associazioni degli agricoltori.

"Il convegno vuole essere l’inizio di un percorso che stimoli un dialogo costruttivo su quali possono essere gli strumenti e le soluzioni per affrontare la gestione di questa risorsa sempre più critica e per capire quanto possono essere centrali le tematiche ambientali e climatiche", spiega Petetta. A seguire, dalle 20.30 alle 21.30 verrà spenta l’illuminazione di Piazza Saffi e gli amici della Fiab faranno un flash mob con le biciclette in piazza. "La finestra per le nostre azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica si sta rapidamente restringendo e in gioco c’è il benessere delle persone e delle comunità - illustra Petetta -. Il rischio è quello di non riuscire ad evitare le conseguenze più catastrofiche e ingestibili della crisi climatica minando le basi stesse del nostro vivere sociale, come conferma l’ultimo rapporto dell’Ipcc. Quello appena passato è stato un anno allarmante per il clima: gli eventi estremi si sono moltiplicati anche in Italia". Quindi, "la collaborazione di tutti è fondamentale - conclude l'assessore -. E' la dimostrazione che insieme si può fare una grande differenza".