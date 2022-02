Rapina in farmacia, subito arrestato il bandito: "Colpa della dipendenza da gioco". E aveva già colpito in passato

È stato arrestato in flagranza il bandito che giovedì sera, armato di un coltello, ha rapinato alla farmacia "Ca' Rossa" di via Campo degli Svizzeri. E' l’esito della rapida attività svolta dagli investigatori della Squadra Mobile. L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di "rapina aggravata". In sede di convalida, davanti al giudice per le indagini preliminare l’arrestato ha ammesso le proprie responsabilità nella commissione della rapina, riferendola alla “dipendenza” da gioco.

La rapina

Giovedì sera, poco dopo le 19:30, era arrivata alla centrale operativa della Questura una richiesta di intervento da parte di una dipendente di una farmacia che aveva da poco subìto una rapina. In merito alle descrizioni dei fatti e dell’autore, la vittima riferiva che l’uomo, con volto travisato e brandendo un coltello multiuso, si era avvicinato alla cassa, facendosi consegnare la somma contenuta, circa 300 euro.

Le descrizioni dell’individuo, come anche la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, erano perfettamente corrispondenti a quelle emerse da precedente attività investigativa in merito ad episodi analoghi consumati in farmacie della provincia. Così i poliziotti della Squadra Mobile si sono immediatamente recati nell’abitazione del sospettato, notando che l’auto era ancora “calda”.

La resa

Alla vista dei poliziotti si è subito arreso: "Si ho capito ora vi dico tutto”. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire gli abiti indossati e il coltello utilizzato per la rapina. In considerazione della gravità del fatto e dei numerosi elementi emersi a suo carico, l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Proprio tenuto conto della capacità a delinquere e del pericolo di reiterazione del reato, il giudice, nel convalidare l’arresto, ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Sono in corso altre indagini per verificare l’eventuale coinvolgimento in altre rapine commesse.