Si accende il weekend nel Forlivese con Danilo Rea, "Dal bosco al desco", The Indians, Le Stagioni di Vivaldi

Sono tre giorni caratterizzati dalla musica, con appuntamenti da non perdere come quello con il grande jazzista Danilo Rea a Bertinoro e con The Indians a Santa Sofia. Non manca l'appuntamento con la tradizione e gli antichi mestieri della montagna, che rivivono con "Dal bosco al desco" in Campigna. L'arte si presenta sempre in ogni sua forma con una serie di mostre e visite guidate. Ecco gli eventi da venerdì a domenica.

Tra musica e spettacoli

Venerdì Piazza della Libertà di Bertinoro fa da cornice alla performance in piano solo di uno dei jazzisti italiani più apprezzati al mondo, Danilo Rea, che insieme allo scrittore e conduttore radiofonico Luca Damiani, presenta l’ultimo appuntamento di "Invenzioni a Due Voci", il format di grande successo ideato da Damiani per il festival che prevede che un musicista improvvisi su stimolo del conduttore, che fa ascoltare un originale su cui poi l'ospite improvvisa al pianoforte. Nella stessa serata all’Arena San Domenico di Forlì si tiene il “Concerto sotto le stelle”, della Banda Città di Forlì, in ricordo dei martiri di piazza Saffi nel 79esimo anniversario dell’uccisione dei partigiani Adriano Casadei, Silvio Corbari, Arturo e Tonino Spazzoli, Iris Versari.

Ancora venerdì, spostandosi nell’Abbazia di San Benedetto in Alpe a Portico di Romagna si può ascoltare uno dei brani più popolari di sempre: il ciclo "Le Stagioni" di Antonio Vivaldi. Per l'occasione si esibirà il giovanissimo violinista Umberto Frisoni accompagnato dalla Our Youth Orchestra, un complesso giovanile che collabora con l’Orchestra dei Giovani Europei del Maestro Paolo Olmi. Con il concerto di sabato giunge a compimento la terza edizione del “Summer Jazz Fest”: al Corniolo, attorniato dalle quinte della piazzetta antistante la Chiesa di S. Pietro, si tiene il concerto del trio The Indians, che presenterà il progetto “Music from New Orleans”, un gustoso omaggio all’energia espressiva e vibrante della scena musicale della città della Louisiana.

Penultima alba alla Rocca di Bertinoro, domenica, con lo stuzzicante e carezzevole ritmo dei Bevano Est: come evoca il loro nome, la formazione è caratterizzata da una poetica e musicalità che ha il viaggio e la scoperta come centri essenziali della loro ricerca. Bevano Est è infatti anche un’area di servizio sull’autostrada, “un non-luogo”, per citarli direttamente, “dove si sfiorano pezzi di mondo di ogni genere. Sempre domenica la Rocca di Meldola ospita Denis Campitelli in “A trebbo con Shakespeare” e a seguire il “Duo Baguette” in "Briciole di musica": Campitelli racconta degli spiriti di Amleto, Romeo, Giulietta e Otello. È Shakespeare. Riscritto da poveri contadini, rigorosamente in dialetto romagnolo.

A scoprire le colline tra antichi mestieri e arte

Domenica in Campigna torna "Dal bosco al desco", il tradizionale appuntamento con la manifestazione dedicata alla montagna e ai suoi mestieri: escursione, stand gastronomici, mercatino, eventi per i più piccoli, tradizionale lavorazione dei tronchi e gara di 'segone' a due mani. "Il Canto che Danza", secondo appuntamento della rassegna Monti Orfici, tra tradizione e contemporaneo, tra rito e spettacolo arriva da venerdì a domenica a Corniolo: tre giorni di seminari, concerti, danze e canti in cerchio aperti al pubblico. Venerdì si esibisce l'Orchestrona Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, mentre sabato spazio a La Mal Coiffée - Roge, quartetto femminile di cantanti-musiciste che ha costruito un repertorio originale e intenso sulla tradizione della Francia occitana.

Due passi alla scoperta del territorio

Venerdì appuntamento con la visita guidata notturna alla scoperta della Fortezza medievale di Castrocaro e del Battistero di San Giovanni alle Murate, per l’occasione straordinariamente aperti: nel "fresco" belvedere della fortezza, accarezzata dal vento del crinale dell'Appennino Tosco-Romagnolo per ascoltare la storia della Valle del Montone, anche detta "dell’Aquacheta", cantata e percorsa da Dante. Sabato, in occasione della ricorrenza del suo compleanno, assieme alla voce narrante di Giancarlo Dini, I Trekkabbestia conducono dentro ad un viaggio a Monte Falco, sia metaforico quanto fisico, alla scoperta della poesia di Dino Campana: dalla lussureggiante Foresta di Campigna fino ai magnifici Prati della Burraia, fino “alla Falterona” ed a Monte Falco. Nella stessa giornata terzo appuntamento della stagione con Premilcuore in escursione, con un'uscita di una giornata, alla scoperta del territorio di Premilcuore tra boschi e crinali, sulle creste del Monte Tiravento. Domenica si va alla scoperta di Portico di Romagna con la visita guidata “Fratello olmo, sorella acqua”, nel nome di Dante, tra storia e leggenda, arte e devozione, maestri costruttori e gatti.

In mostra

Ecco alcune mostre da visitare nel Forlivese. Il Museo Archeologico di Forlimpopoli ospita una nuova mostra temporanea: protagonista “Fiori Neri”, un'antologica curata dall’artista forlimpopolese Luca Freschi volta ad illustrare il percorso artistico di Enrico Garoia, in arte Garo, e il segno lasciato a Forlimpopoli con la sua pittura astrattista. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni. La mostra “Anime di Pianetto”, si trasferisce da Cervia a Galeata: il Museo Civico Mons. Mambrini di Pianetto ospita i quadri di Luciano Medri che ha inserito scorci di Pianetto e del Castello che dominò sulle terre di Galeata fino alla metà del secolo scorso. Ai due artisti Enzo Bellini e Giovanna Bellini, è dedicata la mostra allestita alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia dal titolo “Bellini & Bellini. Enzo e Giovanna tra realtà e sogno”: a confronto sono le opere di due personalità accomunati dai natali santasofiesi, dal contatto con il rinomato ‘Premio Campigna’ e dall’aver operato a lungo in ambito milanese.

Domenica nuovo appuntamento con la "Merenda d'Artista" al Giardino "La Cócla" a Forlì: saranno presentate le biografie di Giambattista Morgagni da parte di Laura Pezzi e di Rita Levi Montalcini da parte di Catia Briccolani.