Giornate Fai, Irlanda in festa, Fiera del vintage: un weekend tra gusto, musica, moda, arte e cultura

Un primo fine settimana di Primavera che si apre, oltre che con le giornate dedicate, anche con il ritorno in Fiera a Forlì della manifestazione deidicata alle epoche passate, dal modernariato al design, al vintage. Affollati come sempre i palcoscenici dei teatri: da Filippo Nigro con "Every Brilliant Thing" alla musica di Danilo Rossi e Albert Florian Mihai. Il centro si Forlì è animato per tre giorni da un doppio appuntamento con Irlanda in Festa e Finger Food Festival. Ma non è tutto. Ecco gli appuntamenti da venerdì a domenica

Un tuffo tra arte e cultura con le Giornate Fai

Sabato e domenica si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Questa manifestazione, ormai nota e consolidata, capace di coinvolgere ogni anno centinaia di migliaia di cittadini alla scoperta dei loro territori, si deve all’impegno e alla creatività di migliaia di volontari del FAI, affiancati da altrettanti studenti delle scuole italiane – gli Apprendisti Ciceroni – formati per l’occasione, ma si fonda anche sulla partecipazione di centinaia di istituzioni, associazioni, enti pubblici e privati, che in numero sempre maggiore, di anno in anno, vi collaborano, mettendo a disposizione luoghi, risorse e competenze, perché riconoscono in essa un’occasione unica e imperdibile di promozione e di rilancio, e una buona azione per “il Paese più bello del mondo”, che va a beneficio di tutti.Paese.

Il vintage in Fiera

Una ricca mostra dedicata agli articoli che hanno caratterizzato le epoche passate diventando icone di stile senza tempo, ma anche tre giorni di spettacoli, musica, esibizioni dal vivo e una passerella su tutto ciò che dal modernariato al design, dal collezionismo al remake sino alla moda, racconta il mutamento del Costume dagli anni ‘20 agli anni ‘80. E’ “Vintage! La moda che vive due volte”, la rassegna giunta alla sua 33eisima edizione nel quartiere fieristico di via Punta di Ferro a Forlì da venerdì a domenica.

Da un palco all'altro

"Every Brilliant Thing" è un’opera teatrale dello scrittore britannico Duncan Macmillan scritta nel 2013 assieme a Jonny Donahoe (che ne è stato anche il primo interprete). Dal 2021 viene messo in scena in Italia, nella traduzione di Michele Panella con la regia a quattro mani di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro, anche attore protagonista dello spettacolo, e arriva al Teatro Il Piccolo di Forlì, venerdì. La pièce ha vinto il Premio nazionale Franco Enriquez 2022. Sempre venerdì, spostandosi al Teatro comunale di Predappio andrà in scena lo spettacolo dal titolo "Ti ho amato da….morire - Voci di donne", letture tratte dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini, realizzato dalla compagnia teatrale TeatriAmo: saranno letti monologhi, che nascono dalla voce diretta delle vittime, donne assassinate proprio in quanto donne per mano di uomini che dicevano di amarle. A Santa Sofia invece la presentazione di un documento inedito, che ricostruisce e dà nuova luce al ruolo delle donne in un periodo chiave della Storia italiana: "La resistenza delle donne", ultimo libro della giornalista e ricercatrice storica Benedetta Tobagi, che verrà presentato venerdì al Teatro Mentore. A rendere ancora più viva la voce delle donne raccontate sarà l’attrice Beatrice Buffadini con alcune letture estratte da libro. Nella stessa serata si torna verso Forlì, alla Sala Parrocchiale "Stefano Garavini" a San Martino in Villafranca dove si svolgeranno le premiazioni della sesta rassegna di teatro dialettale "Quatar sbacarêdi cun e' nostar dialet": verranno premiati le attrici o gli attori di ognuna delle otto rappresentazioni che hanno fatto maggiormente divertire, e ci sarà la consegna del premio "Stefano Garavini" alla compagnia dialettale che, secondo un'apposita giuria, è stata ritenuta la migliore. "L'insostenibile dolcezza del vivere" è uno spettacolo teatrale sul diabete con ragazze e ragazzi diabetici in scena, realizzato a Forlì: si tratta della prima esperienza in Italia di teatro-terapia sul tema del diabete e mette in gioco, portandoli sul palcoscenico informazioni sulla malattia, emozione e cura, consapevolezza di sé, voce e musica e approda al Teatro Dragoni di Meldola sabato.

Musica per le nostre orecchie

Venerdì la chiesa di Santa Lucia ospita Silvia Chiesa che porterà il suo progetto C3 (ChiesaCellosCremona): antesignana nella riscoperta del Novecento dimenticato, a partire dalle importanti incisioni Sony tra cui Castelnuovo-Tedesco, oggi Chiesa è fermamente impegnata in un continuo lavoro di ampliamento del repertorio per violoncello soprattutto sul fronte delle nuove composizione, di cui è quasi sempre dedicataria. È una serata dedicata alla musica quella in programma sabato al Teatro dei Sozofili di Modigliana: i protagonisti sono Danilo Rossi, per 36 anni prima viola dell'Orchestra del Teatro alla Scala, e Albert Florian Mihai alla fisarmonica. Lo spettacolo è un crossover tra il repertorio classico dell'est e il folk del mondo gitano. Domenica alla Sala Sangiorgi il soprano forlivese Elena Salvatori si esibirà nel suo primo recital solistico a Forlì per la rassegna musicale “Genio e gioventù” 2023, accompagnata al pianoforte dal Maestro Marco Santià.

Tra enogastronomia e sport

Forlì entra quest’anno nella selezionata lista delle città dove si svolge Irlanda in Festa, la più importante manifestazione di cultura irlandese organizzata in Europa, fuori dalla terra del trifoglio, in occasione del St’Patrick’s Day; ad accompagnarla, in Piazza Saffi, ci sarà anche il Finger Food Festival, il principale evento itinerante che valorizza le eccellenze italiane e straniere del cibo di strada e delle birre artigianali. Piazza Saffi si colorerà dunque di verde e si animerà per la prima volta con le note, i sapori, le tradizioni e le danze della verde terra. Va in scena domenica , al pattinodromo Bruno Patrignani di Forlì il campionato regionale di pattinaggio corsa su pista per tutte le categorie, con obiettivo ammissione al campionato italiano. Sono oltre 200 gli iscritti.

Arte a tutto tondo

100 artisti e dei 50 stilisti e couturier sono protagonisti di L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789 – 1968, la grande mostra ideata e realizzata da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì negli spazi del Museo Civico San Domenico, dal 18 marzo al 2 luglio. Diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca, l’esposizione è dedicata all’affascinante rapporto fra arte e moda. Il periodo preso in considerazione attraversa tre secoli: dall’Ancien Régime al secondo Novecento. Un racconto unico. Un percorso espositivo di confronti che comprende oltre 300 opere, tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei. L’esposizione forlivese, la prima del suo genere, somiglia a un vero e proprio kolossal.

Fra le molteplici iniziative che, prendendo il via sabato per la terza edizione di 'DanteDì', come ogni anno, la FumettoDANTEca partecipa con eventi e proposte innovative: col titolo dell'esposizione consultabile, in sede e online, 'Dante Dato - donazioni fumettistiche dantesche' l'esclusiva 'Biblioteca Internazionale di Fumetti dedicati all'Opera e al Sommo Poeta Dante Alighieri', realtà unica al mondo, presenterà al pubblico la notevole documentazione raccolta come donazioni ricevute in 3 anni. L'Oratorio di San Sebastiano ospita la mostra "Lotto per me, lotto per tutte. La vita appassionata di Emilia Lotti (1930-2021)", una mostra fotografica e documentale dedicata ad Emilia Lotti a cura di Giulia Corradi, organizzata dall'Udi Forlì Aps, Archivio Udi Forlì-Cesena e Centro documentazione Archivio Flamigni. S’intitola invece "Se ci fosse luce sarebbe bellissimo" la mostra personale di Elena Bellantoni, visitabile presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì: curata da Nadia Stefanel, l’esposizione restituisce il percorso di ricerca condotto dall’artista all’interno dell’azienda Dino Zoli Textile, con la partecipazione attiva dei dipendenti, la frequentazione dei luoghi, la valorizzazione dei materiali e delle risorse aziendali. In occasione del centenario dalla nascita si ricorda il maestro Giuseppe Tadonio, con una vasta retrospettiva dedicata all'artista salernitano di origine, e forlivese di adozione: la Galleria Wundergrafik ha deciso di supportare le figlie del Pittore nell'allestimento di una grande mostra di importanti opere, di cui talune inedite.

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2023, l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena ospita presso la sua sede di Forlì la mostra Pietro Zangheri grande naturalista italiano del '900: grazie a una serie di tavole illustrate con disegni originali, l'esposizione intende ricordare la figura del grande naturalista forlivese Pietro Zangheri, che dedica alla Romagna oltre 60 anni di ricerca naturalistica e più di duecento pubblicazioni, anche al fine di promuoverne il messaggio culturale, che invita tutti noi alla salvaguardia del patrimonio naturale del nostro territorio e non solo. In occasione del centenario della nascita del grande autore Benito Jacovitti, a Forlì presso la sede fumettotecaria si propone una specifica e mirata esposizione consultabile dedicata al celebre fumettista, scomparso nel 1997, dal titolo '100 Jacovitti; 1 all'anno!': l'esclusiva proposta complementare, sul piano culturale, quantitativo, qualitativo e strutturale dell'evento jacovittiano presenta 3 iniziative, la prima con l'esposizione consultabile in sede, di 100 pezzi, uno per ogni anno, testate, albi, riviste o volumi, la seconda online presenta 100 copertine selezionate visitabili dal sito ufficiale, la terza è la visione su maxischermo in sede di 100 tavole jacovittiane. Il mito del Cavallino Rampante in mostra: Piero Gardini, presidente del Ferrari Club Forlì, ha allestito una mostra di modellini Ferrari all'interno del suo negozio di modellismo "Magic Model". Fino al weekend di Pasqua si potranno ammirare una trentina di modelli, sia da corsa che stradali, realizzati da prestigiose case del modellismo. Da sabato al MAF di Forlimpopoli è aperta la mostra "Attraversamenti", opere e installazioni di Luigi Impieri: un gioco di parole per fornire risposte alle nostre menti di fronte alle tante persone che finiscono in fondo al muro più liquido del mondo, il Mediterraneo.