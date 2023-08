Buskers, Sagra del tortello alla lastra, Birra sotto le stelle: ecco il lungo weekend di Ferragosto sul territorio

Feste di paese dove la comunità si riunisce a Ferragosto, durante questo weekend lungo, non mancano i concerti, all'alba e non, e l'enogastronomia è sempre protagonista nelle sagre estive, dove si possono gustare le specialità locali. Non mancano gli appuntamenti artistici. Ecco gli eventi da venerdì a martedì sul territorio.

"Di strada in strada": i buskers a Santa Sofia

Un viaggio straordinario di 5 giorni tra arte e meraviglia: ogni angolo diventa un palcoscenico con acrobati, illusionisti enigmatici, clown e musicisti di tutto il mondo. Da venerdì a martedì torna il festival "Di strada in strada" con una 32esima edizione in un'atmosfera vibrante e coinvolgente, fusion di innovazione e tradizione in performance di teatro, danza e circo. Dopo l'anteprima del 22 luglio, con la funambolica traversata della Diga di Ridracoli, gli appuntamenti sono tra Spinello, Corniolo e Santa Sofia. "Innovative Tradizioni" è il titolo di questa edizione del Festival Internazionale di Arti Performative Circo Teatro & Musica e rappresenta la sinergia tra passato e futuro.

Ferragosto

Martedì per la prima volta la Rocca di Meldola ospiterà un'alba in musica con l'Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, progetto nato più di vent’anni fa da un’idea di Davide Castiglia, una formazione assolutamente atipica, una commistione tra una banda e un’orchestra che, negli ultimi anni, si e? trasformata fino a diventare una straordinaria macchina da ballo folk. A Tredozio si festeggia il Ferragosto per quattro serate tra gastronomia e musica: da sabato a martedì saranno aperti gli stand per assaggiare i piatti tipici della cucina romagnola, con pasta fresca fatta dalle azdore e specialità a base di cinghiale e, dopo aver gustato la cena, appuntamento in piazza Vespignani per godere dell’intrattenimento con musica dal vivo. Anche la Pro loco di Portico propone una serie di eventi a cavallo di Ferragosto, nell'area dei giardini pubblici: sabato ci sarà lo spettacolo ‘Dilettanti allo sbaraglio’, domenica paella, lunedì tombola e martedì musica.

Musica per le vostre orecchie

Prosegue, nel mese di agosto, il ciclo di appuntamenti dedicati alle grandi note della musica classica: ultimo appuntamento venerdì nel Duomo di Bertinoro con “La Primavera de La Risonanza”: gli allievi de La Risonanza Early Music Summer Academy si mostrano nel concerto di fine corso definitivo con un repertorio cameristico e orchestrale studiato durante l’anno, mostrando a testa alta i risultati di un intensissimo anno di studi. Sempre venerdì in Piazza Machiavelli a Castrocaro, appuntamento con il liscio romagnolo: sul palco il duo formato da Rossella Moretti, voce, e Alessandro Guidi, pianoforte, fisarmonica e voce. La nuova, quinta, alba domenicale conduce nel folklore irlandese, con il Trì Irish Folk Music. Prosegue il ciclo musicale di Bertinoro "Ci vediamo all’alba” con l’appuntamento di domenica nel Belvedere di Dante: la materia delicata e ruvida al tempo stesso del Trì accompagna in un viaggio “alla ricerca del suono puro della tradizione per cantare le gioie, i fallimenti, la nostalgia e un numero imprecisato di assurdita?”

In giro per Sagre e Feste paesane

Torna a Premilcuore uno degli appuntamenti tradizionali dell'estate, ovvero la Sagra del Tortello alla lastra, specialità gastronomica tipica della montagna tra Romagna e Toscana: domenica stand gastronomici a pranzo e cena, non mancherà l'aperitivo in musica all'Area feste. A Pieve Salutare appuntamento con l’ormai tradizionale Festa della birra, ovvero “Birra sotto le stelle” che si tiene nel parco antistante la chiesa parrocchiale, da sabato a lunedì: sarà possibile cenare presso gli stand, rinfrescarsi con fiumi di birra e ascoltare musica dal vivo. Domenica è la volta di "Teodorano in Festa": la giornata si aprirà con il pranzo dei Teodoranesi presso la canonica parrocchiale, poi animazione per tutti messa e commedia dialettale con la Cumpagnì dla Zercia.

In mostra

Ecco alcune mostre da visitare nel Forlivese. Il Museo Archeologico di Forlimpopoli ospita una nuova mostra temporanea: protagonista “Fiori Neri”, un'antologica curata dall’artista forlimpopolese Luca Freschi volta ad illustrare il percorso artistico di Enrico Garoia, in arte Garo, e il segno lasciato a Forlimpopoli con la sua pittura astrattista. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni. La mostra “Anime di Pianetto”, si trasferisce da Cervia a Galeata: il Museo Civico Mons. Mambrini di Pianetto ospita i quadri di Luciano Medri che ha inserito scorci di Pianetto e del Castello che dominò sulle terre di Galeata fino alla metà del secolo scorso. Ai due artisti Enzo Bellini e Giovanna Bellini, è dedicata la mostra allestita alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia dal titolo “Bellini & Bellini. Enzo e Giovanna tra realtà e sogno”: a confronto sono le opere di due personalità accomunati dai natali santasofiesi, dal contatto con il rinomato ‘Premio Campigna’ e dall’aver operato a lungo in ambito milanese.

Sabato si inaugura la quarta tappa di Migra Land Art lungo il fiume Bidente di Santa Sofia tra le località Colonia e Brusatopa: “Si schiudono i bozzoli” è un’installazione di forme organiche realizzate in canne di fiume che si aggiungono a quelle già presenti dall’estate scorsa andando a suggerire un piano sequenza temporale nel quale possiamo osservare la crescita di un bozzolo fino al suo schiudersi per aprirsi alla nuova vita. Un’opera di Oscar Dominguez in collaborazione con Matteo Lucca.