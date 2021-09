Non solo il violento temporale, paura in Tangenziale: auto si trasforma in una palla di fuoco - IL VIDEO

Non solo il nubifragio a rallentare la circolazione stradale. Giovedì mattina, all'inevitabile caos causato dal temporale che si è abbattuto poco dopo le 7 a Forlì, un'auto ha preso fuoco lungo la Tangenziale Est nel tratto compreso tra l'autostrada A14 e l'uscita per la zona industriale di Coriano, direzione aeroporto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estinguere rapidamente le fiamme e le forze dell'ordine per regolare la circolazione stradale. Il mezzo è stato infatti avvolto da una palla di fuoco. Non ci sono feriti. In quel punto il traffico è proceduto in una sola corsia di marcia. Rallentamenti e code anche nella direzione opposta, anche a causa del maltempo.

