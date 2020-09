Weekend "Ibrido": tra videoproiezioni, golosità, omaggi a Ennio Morricone e mostre canine!

Il weekend è arrivato e si possono finalmente ricaricare le batterie! Scopriamo cosa ha in serbo per noi Forlì questo fine settimana, fra Ibrida Festival, la rassegna per il Maestro Morricone, appuntamenti golosi e tanto altro!