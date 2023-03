Le ferie in relax? Da un aeroporto vicino e comodo: dal Ridolfi pacchetti vacanze per Salento, Sicilia e Sardegna

La vacanza in relax? Inizia fin dalla partenza da casa, raggiungendo un aeroporto vicino e non congestionato di passeggeri, senza passare per l'imbuto degli incolonnamenti in tangenziale sotto il sole. In questo modo, nel giro di 3-4 ore da quando ci si chiude dietro la porta di casa, ci si può trovare in riva ai mari più belli del Salento, della Sicilia e della Sardegna. E' il punto di forza che è alla base del progetto 'Io volo da Forlì', che mette assieme il tour operator riminese Sigismondo Travel Group e la società di gestione del "Ridolfi" FA per proporre pacchetti vacanze per l'estate dei romagnoli e dei residenti del Nord Marche, ferie "a filiera corta". Lo slogan del progetto turistico non a caso è "Vuoi mettere partire da Forlì?"

Sono in particolare otto le mete proposte a chi deciderà di partire dall'aeroporto di Forlì: tre in Salento (Porto Cesareo, Lido Marini e Mesagne) servite dalla tratta Forlì - Brindisi; tre nella Sardegna meridionale (Costa Rei, Torre Chia e Santa Maria Arresi) servite dalla rotta Forlì - Cagliari; due in Sicilia: Marina di Scicli (con destinazione l'aeroporto di Comiso) e Marinella di Selinunte (tramite la tratta Forlì - Trapani). Alberghi e resort sono stati scelti per ogni tipo di vacanza: da chi cerca una soluzione alberghiera fronte mare a chi vuole trovarsi immerso nel verde di uliveti e oasi naturalistiche, fino a chi cerca un punto di appoggio ben servito per esplorare mare, città d'arte e gli angoli più nascosti della meta turistica prescelta, con la combinazione volo e auto a noleggio.

Il progetto 'Io volo da Forlì'

I vantaggi di scegliere 'Io volo da Forlì'? Che il tour operator è locale, veloce e flessibile nell'esaudire richieste personalizzate; l'aeroporto è vicino; il parcheggio di fronte all'aerostazione gratuito (un risparmio superiore a 100 euro e un'ora di tempo in meno rispetto all'utilizzo di altri aeroporti vicini), e poi, una volta dentro l'aeroporto, code confortevoli e non sfibranti per le operazioni di check-in, controlli di sicurezza e imbarco, tanto che in 40 minuti - un'ora ci si può trovare a bordo di un aereo che nel giro di un'ora e mezza permetterà di raggiungere le destinazioni del Sud Italia e delle isole maggiori adatte ad ogni gusto di vacanza (bagaglio in stiva da 15 chili e navetta da e per l'hotel inclusi).

I voli sono operati dalla compagnia italiana Aeroitalia assieme a 'Go to fly', la compagnia aerea virtuale di FA, e si avvalgono di un Atr 72-600 da 68 posti (della compagnia aerea sussidiaria di Aeroitalia Air Connect) per le destinazioni di Brindisi e Cagliari, e di un Boeing 737-800 da 180 posti per Comiso e Trapani.

Salento

Di particolare pregio la meta del Salento, gettonatissima per il mare, la cultura e l'enogastronomia, attualmente in gran parte raggiunta dai romagnoli con l'auto o con il treno. L'alternativa e la comodità del pacchetto basato sul volo aereo in partenza dal "Ridolfi" sono stati presentate nel weekend appena trascorso a 35 agenzie viaggi delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona e della Repubblica di San Marino. Per il "Tacco d'Italia" i pacchetti 'Io viaggio da Forlì' vedono la partenza il sabato per Brindisi e mettono a disposizione strutture offerte dal 4 giugno al 30 settembre a Porto Cesareo (Hotel Conchiglia Azzurra, proprio su una estesa spiaggia di sabbia bianca e un mare cristallino salentino), a Lido Marini (hotel Hesperia Palace dal 1 luglio al 9 settembre, anch'esso sullo Ionio) e a Mesagne, più nell'entroterra, in mezzo agli ulivi secolari, una soluzione alberghiera adatta per "saltellare" per tutto il Salento con la formula dell'auto a noleggio inclusa (hotel Tenuta Moreno, offerto dal 1 luglio al 26 agosto).

Sardegna e Sicilia

Per chi ama la Sardegna, invece, i pacchetti di Sigismondo Travel Group coprono la parte finale della stagione estiva, dal 20 agosto al 24 settembre nelle strutture TH Costa Rei, TH Chia e Bravo Club Porto Pino, tutti sulla costa mediterranea del Cagliaritano (il volo Forlì - Cagliari viene operato la domenica). Stesso discorso per la Sicilia: le due mete in questo caso vengono raggiunte il sabato dal 26 agosto al 23 settembre (volo per Comiso) nel caso del Z-resort Donnalucata di Marina di Scicli (Ragusa); e la domenica dal 20 agosto al 24 settembre (volo per Trapani) nel caso del Nicolaus Club Paradise di Marinella di Selinunte (Trapani). Le mete di fine stagione sono particolarmente adatte per i lavoratori del turismo impegnati nella stagione estiva o per chi vuole risparmiare evitando l'alta stagione.

