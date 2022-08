Brunori Sas, Notte celeste, Buscherini Beer Fest, Crisalide, Enrico Lo Verso: si presenta il weekend forlivese

Anche le terme sono protagoniste con il weekend della Notte Celeste, carico di appuntamenti tra Fratta e Castrocaro. E' partito anche il Buscherini Beer Fest che ritona a pieno ritmo dopo lo stop degli scorsi anni. Arivano poi l'anteprima di Crisalide con una location en plein air e il classici del cinema all'Arena Eliseo. Ma non è tutto qui, ecco gli eventi da venerdì a domenica sul territorio forlivese.

Brunori Sas a Santa Sofia

Torna ad Acieloaperto Brunori Sas, in un luogo e ad un orario eccezionali: domenica alle 18:00, presso il Parco fluviale di Santa Sofia.

Nonostante il periodo forzato di stop ai grandi eventi, Dario Brunori non ha smesso neanche per un attimo di regalare ai fan momenti ed emozioni sempre nuovi e coinvolgenti dal tour di “Concertini Acustici” passando per la recente pubblicazione di “Baby Cip!” e “Cheap!”, il cantautore ha condiviso e continua a condividere la sua musica e la leggera poetica che da sempre lo contraddistingue senza mai fermarsi veramente.

Notte Celeste

Nel weekend si respira aria di festa tra spettacoli, eventi, natura e benessere nelle località termali del territorio. Torna “La Notte Celeste”, arrivata alla sua 10a edizione. A Castrocaro visite guidate, musica, libri, yoga, e ovviamente ingressi alle Terme per provare tutti i servizi offerti. Un ricco cartellone all'insegna del benessere, del divertimento e dell'enogastronomia: così Fratta Terme celebra la Notte Celeste, tra concorsi per comici, escursioni, laboratori e proposte speciali delle Terme.

Sui palcoscenici

La compagnia Teatro delle Forchette porta, venerdì, sul palcoscenico del Parco Comunale di Predappio lo spettacolo "Peter Pan e i bambini perduti" di J.M. Barrie, con la regia di Stefano Naldi. Proseguono, sempre venerdì, gli appuntamenti Family proposti da Accademia Perduta/Romagna Teatri all’Arena San Domenico: la compagnia Teatro Perdavvero presenterà lo spettacolo "I musicanti di Brema", scritto e diretto da Marco Cantori che ne è anche interprete con Giacomo Fantoni. Una divertente e colorata fiaba classica con tanta musica e canzoni eseguite dal vivo. Sempre sullo stesso palcoscenico sale, sabato, Enrico Lo Verso con lo spettacolo "Uno nessuno centomila". Lo spettacolo che ha realizzato oltre 400 sold out in Italia e all’Estero, coinvolgendo oltre 300.000 spettatori, tra repliche serali e matinèe. Insignito di premi e riconoscimenti, come il premio Franco Enriquez (ed. 2017) e il Premio Delia Cajelli per il teatro (ed. 2018), scritto in occasione del 150esimo anniversario della morte di Luigi Pirandello, da oltre 4 anni in tournèe, continua a conquistare l’attenzione del pubblico e della critica. Il Coro Città di Forlì Aps ritorna all’Arena San Domenico domenica con il concerto di antiche cante romagnole “La vosa dal tradizion”. Ad affiancare il coro due esperti di tradizioni, usanze e dialetto come Radames Garoia e Nivalda Raffoni che illustreranno la storia e i significati dei brani proposti. Domenica le corti di Palazzo Fantini ospiteranno il Trio Quodlibet, evento che nasce da una nuova collaborazione fra Palazzo Fantini e Le Dimore del Quartetto. Il Trio nonostante sia di giovane formazione, può annoverare concerti e collaborazioni con rassegne e festival musicali di alto livello nazionale ed internazionale.

Crisalide e Meet the Classics

Sabato e domenica, Crisalide Forlì Festival presenta due sorprendenti momenti spettacolari en plein air di fine estate, prima di addentrarsi nel ricco programma di eventi di settembre e ottobre. Crisalide Forlì Festival dedicato alle arti performative e alla filosofia, giunto alla sua XXIX edizione è diretto e organizzato da Masque Teatro. Fucina creativa dei due appuntamenti è il giardino di Gualdo a Meldola, abitazione e cortile, base laboriosa ed eccentrica del festival Crisalide, nel cuore dell’appennino forlivese.Venerdì e sabato torna, invece, all’Arena Eliseo “Nuove (Re)Visioni – Meet the Classics!”, la rassegna estiva che ripropone i grandi capolavori del cinema in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Un percorso sul cinema di genere che da sempre rappresenta una cassetta degli attrezzi particolarmente efficace per smontare e interpretare la contemporaneità, ma è inoltre un luogo narrativo ed espressivo che è stato frequentato da alcuni tra i più grandi registi del cinema

Buscherini Beer Fest e Planet Fun

Dopo lo stop imposto dalla pandemia da covid-19 torna il Buscherini Beer Fest, la festa della birra che anima ben otto serate al Polisportivo di via Orceoli. Nel weekend si potranno assaporare birre di ogni tipo per le esigenze di ogni palato ed ogni serata sarà animata da concerti musicali con la presenza di food truck e stand gastronomici. Fino a domenica in Piazza Saffi a Forlì ci sarà invece Planet Fun street food motor, un format che unisce lo street food alla passione del motocross freestyle e della musica, tribute band, spettacoli motociclistici e cibo.

Feste paesane e Meldola e Predappio

In occasione del quarto centenario di devozione alla Madonna del Popolo, molti gli appuntamenti per celebrare l'importante ricorrenza a Meldola. Sabato e domenica sarà la volta di “Roccambolesca”, serate di spettacoli a tema che si svolgeranno tra: Rocca di Meldola, cittadella medievale e Piazza Felice Orsini, che comprenderanno lo spettacolo “The Tempest" (a cura di Accademia CreAttiva). Si tiene a Predappio da sabato la Festa di Santa Rosa, a cura della Parrocchia di Sant’Antonio, degli amici di Santa Rosa e di Azione cattolica, tradizionale festa che unisce riti religiosi a momenti di divertimento, con la processione per le vie del paese con la partecipazione della banda.

Alla scoperta dei tesori del territorio

Alla scoperta de "I 7 peccati capitali di Forlì", venerdì, con il nuovo progetto di visita guidata ideata e condotta da Chiara Macherozzi, Guida Turistica della Regione E-R, a spasso per il centro storico di Forlí, attraverso tappe correlate ad episodi e personaggi emblematici dei 7 peccati capitali: superbia, avidità, ira, invidia, lussuria, gola e accidia. Le donne del mondo antico saranno invece le protagoniste della visita guidata che il Maf – Museo Archeologico “Tobia Aldini” di Forlimpopoli propone per l’apertura straordinaria di venerdì. Sarà l’occasione per conoscere meglio la condizione femminile in epoca romana, partendo proprio da alcuni reperti conservati nel museo. Tappa a Premilciore per Macinare Cultura - Festival dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna, iniziativa finalizzata a valorizzare i Mulini Storici della regione che ospitano spettacoli teatrali, di danza e concerti, all’insegna di un turismo “lento” e sostenibile. Domenica sarà protagonista il Molino Biondi di Castel dell'Alpe, con due laboratori e ila performance di "Amartrio": un concerto danzato che unisce le esperienze artistiche di tre donne che, a partire dalla Puglia e dalla Sicilia, loro terre d’origine, hanno cercato di creare delle connessioni tra le tradizioni musicali e coreutiche delle terre che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

Arte a tutto tondo

Nell'ambito del tradizionale Palio di Santa Reparata è aperta la collettiva di pittura e scultura Scacchi e Tarocchi. Cavalli, Cavalieri. Fanti. Dame, Regine, Re, nel magnifico Palazzo Pretorio, Salone del Commissario, di Terra del Sole, in contemporanea alla collettiva, la personale di scultura di Mario Zanoni con proiezione di un video dell'autore, dal titolo "Scacchi & Tarocchi. Contesa ermetica tra gioco e divinazione". Nel 2022 la FumettoDanteca ha dato l'avvio al progetto 'Dante701', iniziando con un calendario di proposte che vede l'evento 'Dante Disneyano' in primo piano. L'esposizione, in sede e online, propone tutte le forme nelle quali è stato presentato l'aspetto dantesco attraverso le opere disneyane. Presso la Galleria d'Arte Contemporanea Vero Stoppioni di Santa Sofia, è aperta al pubblico la mostra di Andrea Mario Bert “Et in Arcadia Ego”, a cura di Beatrice Buscaroli e Cesare Pomarici. Alla casa natale di Mussolini a Predappio è visitabile la mostra “Da Dovìa a Predappio Nuova”: si tratta di un’esposizione di libri, documenti, opere pittoriche, sculture e bassorilievi provenienti da collezionisti o enti pubblici che vanno a ripercorrere la storia di Predappio e dei territori che l’attorniano. Sempre a Predappio, il centenario della Marcia su Roma, l'evento che segnò l'inizio della dittatura fascista in Italia, è ricordato da una mostra privata : "O Roma, o morte. Un secolo dalla marcia", organizzata dalla fondazione 'Memoria Predappio'. Rocca delle Caminate è visitabile per il pubblico per tutta l’estate: il castello sarà aperto ogni sabato e domenica. Da sabato la Galleria Michelacci a Meldola ospita "Amarcord", mostra di manifesti e annunci della festa e del palio, nonchè di santini in onore della Madonna. La mostra, promossa dalla Comunità Cristiana Cattica Meldolese con il patrocinio del Comune di Meldola, in occasione del Quarto Centenario della Devozione alla Madonna del Popolo, sarà visitabile fino a domenica 4 settembre.