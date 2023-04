Tragedia nel primo pomeriggio di venerdì a San Pietro in Guardiano, nel territorio comunale di Bertinoro. Un silos all'interno del quale si trovava del mangime è crollato su un'automobile a bordo della quale si trovavano tre persone. L'impatto non ha lasciato scampo agli occupanti. La sciagura si è consumata poco dopo le 14 in un allevamento di pollame in via Del Ponte.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle persone. Tra le vittime, tutte di nazionalità straniera, ci sarebbero due minorenni. Sarebbero fratelli, nordafricani. Sulla dinamica della sciagura indagano i Carabinieri della Compagnia di Meldola. Nel tardo pomeriggio, poco prima delle 18, l'autogru dei Vigili del Fuoco ha iniziato le operazioni di rimozione del silos.

Seguiranno maggiori informazioni

