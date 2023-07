Vinicio Capossela, Eugenio Finardi,Tullio Solenghi, Paolo Hendel, Fat Freddy’s Drop: intenso weekend nel Forlivese

La musica è tra i protagonisti del fine settimana, con l'appuntamento di Acieloeparto nella cornice del Parco fluviale di Santa Sofia, dove si esibiscono i Fat Freddy’s Drop, insieme al teatro, con Tullio Solenghi a Forlì che omaggia Woody Allen e "Il contrabbasso" di Paolo Hendel a Forlimpopoli. Largo poi a festival culturali, feste di paese ed arte. Ecco gli eventi da venerdì a domenica sul territorio forlivese.

In musica

Modigliana rialza la testa, dopo la devastazione del maggio scorso, e lo fa a suon di musica con "Terre Mosse": Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Bob Malone, Fry dei Modena City Ramblers, The Last Coat of Pink, Paolo Bonfanti, Giacomo Toni, Alosi (ex Pan del Diavolo) sono solo alcuni dei tantissimi nomi che tornano riempire di musica il centro storico per tutto i fine settimana: un cast di artisti straordinario, che ha scelto di esibirsi gratuitamente per sostenere il paese in questo momento difficile. Il Parco Fluviale di Santa Sofia, scrigno di tesori naturalistici, ospita un nuovo appuntamento di Acieloaperto: domenica arrivano i Fat Freddy’s Drop, nel tardo pomeriggio. Considerati a livello internazionale come una delle migliori live band dal vivo del mondo, i Fat Freddy’s Drop si sono fatti strada partendo dal reggae attraverso la psichedelia soul prima, e l’elettronica poi.

Torna l’appuntamento al tramonto nella suggestiva Rocca meldolese, sabato, con l'Ensemble “Viva Bach!”, guidato da Paolo Chiavacci: composto dai migliori studenti diplomandi ed ex allievi del Conservatorio Maderna, assieme alle celeberrime “Stagioni” di Vivaldi, l'Ensemble eseguirà un capolavoro della letteratura strumentale di Bach, quale il Concerto in re minore, per due violini e archi. "Propheta in Patria" è il premio che l’Associazione Forlì per Giuseppe Verdi conferisce ai giovani romagnoli che si stanno distinguendo nel mondo dell’opera ad alto livello: sabato all’Arena San Domenico di Forlì, il premio verrà conferito al maestro Jacopo Rivani, giovane direttore d’orchestra di origini romagnole, nella cui brillante carriera in ascesa la musica lirica ha un posto di grande importanza.

Ancora sabato, questa volta in Piazza Adelio Colitto a Fratta Terme, nuovo appuntamento con la rassegna “Donne in blues”: sul palco salirà l’Eloisa Atti Jazz Sextet con "Billie Holiday - Lady Day”. L’ensemble presenterà l’album “Everithing happens for the best” con la reinterpretazione dei brani più rappresentativi della grande Billie Holiday. In Piazza dei Caduti a Premilcuore, nella stessa serata, è in programma un concerto nell'ambito del progetto "Appennino in Musica" e del Seminario di Alta Formazione in Canto Lirico "Opera in Holidays", diretto dal soprano di fama internazionale Wilma Vernocchi, con la partecipazione della pianista finlanede Liisa Pimia

Sui palchi dei teatri

Venerdì Tullio Solenghi sarà protagonista sul palcoscenico dell’Arena San Domenico di Forlì con lo spettacolo "Dio è morto e neanche io mi sento tanto bene", lettura di alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen, accompagnata dalle musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite dal vivo dal Maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble. Spettacolo di prosa anche al Teatro Verdi di Forlimpopoli, nella stessa serata, con Paolo Hendel protagonista di "Il contrabbasso", monologo di Patrik Süskind, ormai considerato un piccolo classico del teatro contemporaneo: con leggerezza, eleganza ed ironia Hendel recita il testo tratto dal bellissimo monologo, percorrendo i tortuosi sentieri della mente del contrabbassista.

Proseguono gli appuntamenti alla Fabbrica delle Candele per il Premio dei Premi, una grande kermesse che porta sul palcoscenico i campioni delle più diverse realtà regionali: sabato Sikilia Teatro-Musica-Danza (Sicilia) porta in scena "Spartenza", testo e regia di Cettina Sciacca, mentre domenica I Marrucini (Abruzzo) presentano "Se ti lu corrage mo corram appresse", testo e regia di Antonio Potere. Si chiude sabato, con lo spettacolo di Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti "Made in Romagna", saltato causa alluvione nel maggio scorso, la stagione teatrale di Rocca S.Casciano. Bonetti e Cavina provengono da due mondi diversissimi: il primo è di Alfonsine, in pianura, il secondo di Casola Valsenio, in mezzo agli Appennini; Bonetti è l’alfiere del pianobar, quello suonato e cantato davvero, Cavina racconta storie per iscritto.

Festival e concorsi

Miss Curvyssima, il concorso di bellezza che celebra l'amore per il proprio corpo e la diversità, continua il suo viaggio in tutta Italia: il tour farà tappa venerdì a Bertinoro presso "Il Tempio di Mo", dove le concorrenti provenienti da ogni angolo del Paese si sfideranno per il titolo. "Habitare: Nuove Prospettive Cult(r)urali" si prepara all'ultimo appuntamento, che si terrà a Portico di Romagna sabato e domenica: il focus di questa tappa sarà l'apporto della dimensione creativa e culturale al tessuto sociale ed ambientale dei borghi e delle valli coinvolte dal progetto. La programmazione a Portico di Romagna prevede una nuova selezione di talk, workshop e musica diffusi tra le logge di Via Roma, il parco Dante e Beatrice, il Ponte della Maestà e le altre vie del centro storico.

Feste paesane

Appuntamento con la Festa Paesana a Cusercoli fino a sabato: la tre giorni propone serata in musica dagli anni '60 agli anni 2000, sfilata di moda e stand gastronomici. Ancora un serie di appuntamenti nel fine settimana sul territorio di Santa Sofia: da venerdì a domenica nell'area parrocchiale si tiene la Festa dello Sport con torneo di burraco, musica e stand gastronomici. Sabato a Spinello spazio al concerto del gruppo "The Holy house". Sabato e domenica nella valle di Pietrapazza si pare la Notte dei Canti in Cerchio con Teatro Zigoia, mentre domenica al Giardino Botanico di Valbonella, una giornata dedicata alle piante carnivore. Arriva il ventesimo compleanno per la Festa della Protezione Civile di Tredozio che torna nel weekend, da venerdì a domenica, come ogni anno in piazza Vespignani. Il buon cibo non mancherà, sempre accompagnato dalla musica.

In mostra

Ecco alcune mostre da visitare nel Forlivese. Il Museo Archeologico di Forlimpopoli ospita una nuova mostra temporanea: protagonista “Fiori Neri”, un'antologica curata dall’artista forlimpopolese Luca Freschi volta ad illustrare il percorso artistico di Enrico Garoia, in arte Garo, e il segno lasciato a Forlimpopoli con la sua pittura astrattista. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni. La mostra “Anime di Pianetto”, si trasferisce da Cervia a Galeata: il Museo Civico Mons. Mambrini di Pianetto ospita i quadri di Luciano Medri che ha inserito scorci di Pianetto e del Castello che dominò sulle terre di Galeata fino alla metà del secolo scorso. Ai due artisti Enzo Bellini e Giovanna Bellini, è dedicata la mostra allestita alla Galleria Comunale d’Arte Contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia dal titolo “Bellini & Bellini. Enzo e Giovanna tra realtà e sogno”: a confronto sono le opere di due personalità accomunati dai natali santasofiesi, dal contatto con il rinomato ‘Premio Campigna’ e dall’aver operato a lungo in ambito milanese.