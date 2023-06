Weekend ricco: Festival di Caterina, libri, concerti e solidarietà per gli alluvionati

E' un fine settimana ricco di appuntamenti nel forlivese all’insegna della musica, della cultura, ma anche della solidarietà. Sono numerosi gli appuntamenti dedicati infatti agli alluvionati, con concerti e spettacoli. Ecco gli eventi da venerdì a domenica.

Il Festival dedicato a Caterina Sforza

Fino a sabato all'Arena San Domenico appuntamento con il "Festival Caterina Sforza, L’Anticonformista", la tre giorni di incontri, musica e spettacoli dedicata alla figura della nobildonna vissuta tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, che molto si spese per il territorio, dimostrando una visione illuminata per l’epoca. La manifestazione, nata da un’idea dell’Assessorato Cultura del Comune di Forlì, è diretta da Eleonora Mazzoni, curatrice del programma e dei contenuti, nonché scrittrice, sceneggiatrice e attrice forlivese, ed è prodotta dal Comune di Forlì.

Solidarietà per gli alluvionati

La Fabbrica delle Candele ospiterà venerdì alle 21.15 la seconda edizione de "Una Fabbrica di Musica. Festival musicale di giovani Autori & Cantautori". Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro e il ricavato netto, andrà a favore della raccolta fondi promossa da Assonanza e Aidsm per tutte le scuole di musica alluvionate dell’Emilia-Romagna.

La Comunità Cristiana Cattolica Meldolese , insieme alle Acli, agli Scout ed al Comune di Meldola, organizzano per sabato alle ore 21 in Piazza a Meldola un concerto per raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate.

"Chi burdèl de paciùg" è il titolo dell'iniziativa solidale nata dall’idea di quattro amiche che risiedono in uno dei comuni maggiormente colpiti dall’alluvione, Forlì. La festa si terrà domenica alla Collina dei Conigli, al Parco Urbano.

Domenica, dalle 19, la bellissima Piazza Felice Orsini sarà lo scenario di un evento di Gala organizzato dall'Amministrazione Comunale e da Proloco Città di Meldola per raccogliere fondi. L’evento principale sarà una sfilata di bellissimi abiti - che vede protagoniste diverse attività della città - attorno alla quale ruoteranno importanti eventi quali l’esibizione del noto tenore Maurizio Tassani che ha deciso - per essere vicino ai Meldolesi colpiti dall’alluvione - di partecipare alla manifestazione gratuitamente.

Concerti

Torna l'appuntamento di ForliMusica legato alla mostra “L’arte della moda – l’età dei sogni e delle rivoluzioni – 1789/1968” . Sabato alle 17 sarà il turno di Francesco Di Rosa all'oboe con i fiati dell'orchestra Maderna, Filippo Mazzoli, Flauto Fabio Bertozzi, Christian Galasso, Fagotto Imerio Tagliaferri.

Domenica dalle 19 la suggestiva Piazzetta Antica Pescheria (Corso Diaz, 14) diventa il palcoscenico di una serata dedicata all'esplorazione dei legami tra moda ed ogni forma di espressione artistica.

L'Arena San Domenico ospiterà domenica alle 21 il grande concerto di fine anno scolastico che come ogni anno l’Istituto Masini offre alla sua città. Protagonisti i componenti della Giovane Orchestra “Angelo Masini” curati e diretti dal M° Fausto Fiorentini e il canto per omaggiare il 100° anniversario della nascita del soprano Maria Callas.

Teatro

Si alza il sipario sulla stagione dialettale del Teatro Verdi. Venerdì (ore 21,15), sul palco dell'arena si esibirà la Compagine di San Tomè (che proprio quest'anno festeggia i 30 anni di attività) con la nuova commedia "Bar Regina e bar Stella". Sabato e domenica appuntamento inoltre con un laboratorio teatrale a cura di Fabio Mascagni (orari 10/13 - 14/19) al Teatro delle Forchette di Forlì.

Incontri culturali

L’Europarlamentare bolognese Elisabetta Gualmini sarà a Forlimpopoli venerdì per presentare il suo nuovo libro “Mamma Europa. Una nuova Unione dopo crisi e scandali”.

Al chiostro di Pianetto appuntamento col primo incontro dela rassegna dal titolo “Legato con amore in un volume” a cura di Ivan Zattini e dedicata agli ultimi tre canti del Paradiso a conclusione del lavoro triennale di studio sulla “Divina Commedia” di Dante Alighieri. La prima conferenza, dal titolo “Tu m’hai di servo tratto a libertate”, è in programma venerdì 1alle ore 21.00 ed è dedicata alla lettura del canto XXXI del Paradiso.

Venerdì, alle 17:30 presso la Feltrinelli in Piazza Saffi. Stefano Baudino, scrittore e giornalista dialogherà con Rocco Tanica, membro di Elio e Le Storie Tese, scrittore e autore televisivo, che presenterà il suo ultimo libro - scritto insieme all'intelligenza artificiale - "Non siamo mai stati sulla Terra".

E per i più piccoli venerdì torna "Tutti in coperta" la rassegna di storie e avventure per bambini e genitori curata dal Comune di Forlimpopoli in collaborazione con la Coop Paolo Babini, Formula Servizi alle persone e Nati per Leggere.

Sabato alle 18 alla libreria Feltrinelli di Piazza Saffi a Forlì, Alberto Cassani presenta il suo nuovo romanzo “La Bomba” edito da Baldini+Castoldi in dialogo con il giornalista Paolo Rambelli

Alla Fanzinoteca appuntamento con la storia con le 'Journées Européennes dl'Archéologie - Giornate Europee dell'Archeologia', anche fumettistica.

Mercatini

Appuntamento con il Mercatino “Sotto le Stelle” che ogni sabato sera animerà l’estate bertinorese. Tutti i sabati, dal 17 giugno al 26 agosto, a partire dalle 19 in Piazza della Libertà e Terrazza Mirastelle saranno presenti i banchi degli hobbisti e dei commercianti con prodotti e articoli handmade, tante novità e curiosità da scoprire e ammirare.

Arte a tutto tondo

100 artisti e dei 50 stilisti e couturier sono protagonisti di L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni, 1789 – 1968, la grande mostra ideata e realizzata da Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì negli spazi del Museo Civico San Domenico, dal 18 marzo al 2 luglio. Diretta da Gianfranco Brunelli e curata da Cristina Acidini, Enrico Colle, Fabiana Giacomotti e Fernando Mazzocca, l’esposizione è dedicata all’affascinante rapporto fra arte e moda. Il periodo preso in considerazione attraversa tre secoli: dall’Ancien Régime al secondo Novecento. Un racconto unico. Un percorso espositivo di confronti che comprende oltre 300 opere, tra quadri, sculture, accessori, abiti d’epoca e contemporanei.

“Magnifici parati. Vesti liturgiche della Diocesi forlivese dal XVI al XIX secolo" è il titolo della mostra allestita in Vescovado, realizzata in occasione della mostra ai Musei San Domenico: cambiano i tempi e queste preziose vesti religiose sono visibili nell' esposizione organizzata dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro.

L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni.