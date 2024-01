L'Epifania tutte le feste porta via: il gran finale del periodo natalizio tra dolci, Befane, Pasqualotti, musica e teatro

Con l'Epifania il territorio Forlivese si veste a festa per accogliere il primo weekend dell'anno con un tripudio di emozioni e divertimento. Non si esclude tuttavia che il calendario degli appuntamenti all'aperto possa subire delle variazioni per effetto di un peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto per il fine settimana.

L'Epifania

Con il fine settimana dell'Epifania si chiude la terza edizione di “Forlì che brilla”, la rassegna di eventi e attrazioni natalizie nel centro storico di Forlì con la pista del ghiaccio, la giostrina per i bambini, le casette di Natale del mercatino, lo show del videomapping e il Magico borgo in Piazzetta della Misura. Sarà una Epifania densa di appuntamenti in centro storico a Forlì. Intorno alle 15.30 è prevista la calata dal campanile di San Mercuriale della Befana scortata dai Vigili del Fuoco, preceduto da una spettacolo danzante sulla pista di pattinaggio.

Tutto è pronto a Rocca San Casciano per festeggiare l'Epifania 2024. I festeggiamenti culmineranno alle 21 con lo spettacolo piromusicale "Fuochi della Befana" e a seguire, dalle ore 21:30 in Piazza Garibaldi, musica live con i Moka Club.

Civitella di Romagna festeggia "La notte della Befana". Fin dal pomeriggio gruppi di Pasqualotti allieteranno le vie del paese cantando "la Befana". Alle 19.30 con "Aspettiamo la Befana", con canti, stornelli e balli attorno ai bracieri con vin brulè e prodotti tipici. Alle 21.30 un evento particolarmente atteso, la discesa della Befana dei Vigili del Fuoco dalla Torre civica dell'orologio. Seguirà uno spettacolo pirotecnico.

Venerdì, dalle 17, in piazzetta Amendola a Meldola si svolgerà la Festa della Pasquella, evento promosso dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con i Pasqualotti meldolesi. Anche Galeata festeggia l'Epifania venerdì con una manifestazione che permetterà di immergersi in una tradizione ormai consolidata, affascinante per cittadini e visitatori.

La Befana a Bertinoro gioca d’anticipo, con i primi appuntamenti venerdì. Sabato si potrà ammirare il Planetario allestito dal Gruppo Astrofili “Niccolò Copernico” di Saludecio. A Forlimpopoli la Befana porta tante iniziative per chiudere nel modo migliore il periodo delle Festività.

Tanti gli appuntamenti a Santa Sofia e nelle frazioni. Al Villaggio di Natale di Corniolo, il fine settimana è ricco. Sarà un'Epifania dedicata alle famiglie al Teatro Mentore di Santa Sofia: alle ore 16 va in scena lo spettacolo “Enrichetta dal ciuffo” di Teatro Perdavvero, rilettura di un classico di Charles Perrault in cui si mescolano narrazione, musica dal vivo, teatro fisico, body percussion e animazione video.

Castrocaro Terme e Terra del Sole propongono una serie di iniziative tra il calore della tradizione e la magia dell'atmosfera nei borghi. A Modigliana appuntamento con Natale con l’Arte nell’ex chiesa della Misericordia, la mostra che coinvolge circa venti artisti per una cinquantina di opere esposte. Anche Predappio chiude le festività, così come vanno in archivio "Rocca Natalizia 2023".

Teatro

In occasione della Festa dell’Epifania, proseguono al Teatro Diego Fabbri di Forlì gli appuntamenti della rassegna Family, organizzata in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Romagna forlivese. Sabato alle 11, come sempre a ingresso gratuito, andrà in scena "I musicanti di Brema", spettacolo tratto dalla celebre favola dei Fratelli Grimm, arricchito da musiche e canzoni dal vivo, Il giovane talento della magia Luca Bono, domenica 7 gennaio alle ore 18, porta al Teatro Diego Fabbri di Forlì il suo one man show “L’Illusionista”, diretto da Arturo Brachetti.

Presepi da ammirare

Il quartiere Romiti rinnova anche quest'anno una delle tradizioni più amate dai suoi abitanti: la rievocazione della nascita di Gesù attraverso il presepe meccanico della parrocchia Santa Maria del Voto dei Romiti: questa rappresentazione, che vanta una tradizione trentennale (è la 31esima edizione), è il frutto della passione e delle capacità dell'indimenticato monsignor Giuseppe Mariani, nonché del lavoro di un gruppo di volontari della parrocchia e del quartiere. Spostandosi a Carpena si può ammirare l'opera di Matteo Zannetti e Denis Fantuzzi che hanno fatto della costruzione del presepe un’arte meccanica: è di loro progettazione e costruzione un presepe meccanico esteso su cinque metri di lunghezza e due e mezzo di profondità, le cui statue sono state lavorate e adattate una ad una per consentire il movimento a tempo dei diversi personaggi.

Portico di Romagna è il "Paese dei Presepi", con natività di ogni genere con la collaborazione dei cittadini, che mettono in mostra le natività fuori dalle abitazioni, saranno più di 200 sparsi per tutto il paese. La Pro Loco ha messo a punto un ricco programma di appuntamenti che animerà il periodo natalizio del borgo. "Meldola città dei presepi" è invece l'occasione per vedere presepi meccanici nella chiesa di San Francesco a Meldola, a Castelnuovo di Meldola e nella chiesa di San Giovanni evangelista a Ricò, frazione di Meldola. I tre grandi presepi animati sono opera del regista cinematografico e presepista Davide Santandrea, allievo del compianto presepista frate francescano minore conventuale Padre Giovanni Lambertini.

Si può ammirare anche il presepe animato nella Basilica di San Rufillo a Forlimpopoli dal titolo “Sub tutela dei. Sotto lo sguardo di Dio”: il presepe è tutto in movimento e con l'aiuto di un narratore racconta varie scene della vita di Gesù. Il narratore di quest’anno sarà il giudice Rosario Livatino. Da oltre 27 anni si realizza il presepe nella Basilica di san Rufillo, che da diversi anni è realizzato sotto forma di storia, narrata attraverso varie scene. Le scene sono ideate con l’ausilio di un commento audio, e tutta la movimentazione è sincronizzata con la rappresentazione. Come nel 2022, anche quest'anno non viene allestito il tradizionale presepio delle grotte della Zolfatara, ma per un motivo diverso, legato alle recenti frane: il presepio animato, realizzato dal presepista Davide Santandrea, è allestito nella cantina Zoli sotto la Ca’ de Sanzves a Predappio Alta.

Alla scoperta del campanile, del Canova e della Rocca

Il campanile di San Mercuriale apre le porte alla città sabato, dalle 17 alle 19: ci sarà anche la possibilità di ammirare la ‘Madonna del campanile’ dipinta da Franco Vignazia in occasione della fine dei lavori. È uno dei luoghi più rappresentativi di Forlì, il campanile di San Mercuriale, alto 75 metri e costruito in soli due anni dal 1178 al 1180 su disegno dell’architetto forlivese Francesco Deddi. Dalla sua cella campanaria si può ammirare un meraviglioso panorama a 360°. Durante il periodo delle vacanze natalizie è possibile visitare Rocca delle Caminate e scoprire l’affascinante storia di questo castello, che affonda le propri origini oltre 1000 anni fa: la Rocca sarà aperta sabato, domenica e martedì. In occasione delle festività natalizie, presso la Rocca, è stata realizzata un’originale allestimento natalizio, che renderà la visita ancora più affascinante.

In mostra e nei musei

Le sale del Museo Civico San Domenico di Forlì si aprono a una leggenda della fotografia del XX secolo: Eve Arnold, la prima donna, insieme a Inge Morath, a far parte della prestigiosa agenzia Magnum Photos nel 1951. Negli anni, davanti al suo obiettivo, sono passati dive e divi del cinema, sfilate di moda e reportage d’inchiesta ancora attuali nello sguardo, per questo la mostra si articola in un ampio percorso tra 170 fotografie. Il Museo Civico di San Domenico ospita anche la mostra “Ercole Baldini. Una leggenda italiana”. L'esposizione, realizzata dal Comune di Forlì, in collaborazione con la casa editrice Minerva e i figli del campione Mino e Riziero Baldini, curata dal giornalista sportivo Beppe Conti, rende omaggio all'icona del ciclismo italiano. Verranno esposti per la prima volta i cimeli più prestigiosi della sua lunga carriera di ciclista, come le sue biciclette, le maglie iridate, le coppe, tra cui quella d’oro celebrativa del Giro d’Italia da lui vinto nel 1958, e le medaglie, inclusi gli ori Olimpici.

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì torna a valorizzare gli spazi espositivi di Arte al Monte, al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà, proseguendo il percorso di sviluppo del legame con il mondo dell’arte contemporanea attraverso la mostra “Di chi è questo mio corpo?”, una collettiva curata da Elena Dolcini di nove tra gli artisti più rappresentativi della creatività contemporanea. La Fondazione Dino Zoli di Forlì presenta il progetto Changes: il cambiamento come urgenza della sostenibilità, che intende approfondire il tema ambientale attraverso la mostra d'arte Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art, visitabile da sabato. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni e una serie di talk ad ingresso gratuito, secondo un approccio non solo estetico, ma anche etico, con riferimenti al mondo della ricerca, della scienza, della tecnologia, della storia, della filosofia e della sociologia.

La sede dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età ospita la mostra fotografica e documentaria "Custodire per trasmettere. Testimonianze sui femminismi negli anni Settanta a Forlì", organizzata dal Gruppo ricerca femminismi. L'Italia anni Venti e Quaranta protagonista a Casa natale Mussolini, grazie a un doppio percorso espositivo: da un lato, la vicenda storica e culturale di Predappio nel corso del Novecento, secolo che ha segnato profondamente questa città per aver dato i natali a Benito Mussolini e per essere stata oggetto di una completa "rifondazione" urbanistica nel periodo fascista; dall’altro, la nascita dell’Aeronautica Caproni.

Tutte le mostre da scoprire e gli incontri in calendario