Gestire un orto urbano: il bando apre non solo agli over 60, ma anche a famiglie e giovani

Avere un piccolo orto di famiglia è diventato un desiderio diffuso e con l'avvicinarsi della primavera si apre anche l'iter per le assegnazioni degli orti urbani comunali. Dal 15 febbraio sarà dunque possibile presentare domanda per le assegnazioni degli orti urbani liberi - il 50% dei quali per cittadini over 60 anni, componenti di famiglie vulnerabili o persone inserite in percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo e il restante 50% a disposizione di famiglie, gruppi di amici, associazioni e singoli ortisti.

Gli orti urbani, spiega l'assessore con delega ai Quartieri, Andrea Cintorino, rappresentano "un'opportunità per migliorare la qualità della vita di chi vi si dedica, per intervenire sul paesaggio urbano, per contribuire al profilo ecologico e ambientale del territorio e per sviluppare relazioni sociali". Per presentare domanda occorre essere residenti a Forlì, non avere altri terreni coltivati ed essere in grado di avere cura dell'area ortiva. Le domande dovranno essere presentate on-line sul sito del Comune da martedì 15 febbraio, alle 9 a martedì 8 marzo, alle 13. La graduatoria sarà predisposta seguendo l'ordine di arrivo.

Il Regolamento

L'attuale "Regolamento per l'assegnazione e la gestione di Aree ortive e Orti urbani" ha l'obiettivo di agevolare al massimo la fruizione di tale opportunità perchè coltivare l'orto migliora la qualità della vita e, nella situazione attuale, è il contesto migliore per conciliare relazioni e vita all'aperto. Sul sito del Comune, oltre al Bando con tutte le informazioni, si trovano la mappa con gli orti disponibili, il nuovo Regolamento e le Linee Guida per la gestione e la cura delle Zone ortive, contenenti diritti e doveri degli ortisti, organizzazione delle Zone ortive, ecc.

Le assegnazioni sono gratuite e avranno validità di cinque anni (rinnovabili per ulteriori tre); è prevista la sottoscrizione della tessera associativa ad un Centro Sociale Anziani che garantirà le coperture assicurative. Per informazioni e supporto alla presentazione on-line della domanda: Unità Partecipazione – Piazza Saffi - 0543 712299, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; e-mail unita.partecipazione@comune.forli.fc.it. Per accedere agli uffici comunali occorre il green pass "base".

