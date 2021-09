Fine settimana a 360 gradi tra albana e arrosticini, 'Sedicicorto', mattoncini Lego, spettacoli e monasteri aperti

Eventi davvero per tutti i gusti, che spaziano dalla partenza del festival Sedicicorto, agli spettacoli contemporanei di "Colpi di Scena" ai Lego in mostra a Meldola, dalla musica che riparte ad Area Simica e al Club Ottantadue a "Vino al Vino" a Bertinoro e allo sport con la "Mezza di Romagna"

Da cortometraggi, performance e spettacoli, si passa alle visite a luoghi sacri e ad ogni angolo del territorio, passando dalla musica si arriva ai mattoncini più famosi del mondo ed alle auto d'epoca, poi dal vino ai sapori tipici regionali, dallo sport ai ricordi di personaggi che hanno fatto la storia, da Dante alla cultura contadina. Si spazia moltissimo negli appuntamenti che terranno compagnia da venerdì a domenica sul territorio forlivese.

Sedicorto al via con "CortoInLoco"

Da venerdì la città di Forlì torna a essere la capitale del cortometraggio, grazie alla manifestazione Sedicicorto International Film Festival anche quest’anno sotto la direzione artistica di Gianluca Castellini e il coordinamento di Joana Fresu De Azevedo. Programma come sempre ricchissimo che parte, come tradizione vuole con la sezione CortoInLoco, concorso riservato alle produzioni realizzate nella Regione Emilia Romagna e ai suoi filmmake.

"Colpi di scena" guarda al contemporaneo anche con l'anteprima di "Semmelweiss"

Ultime due giornate di appuntamenti con il festival "Colpi di Scena – Sguardo nel Contemporaneo", che entra nel vivo nella sua seconda giornata di lavori, venerdì, tra gli altri "Black Dick" di Alessandro Berti della compagnia Casavuota e "Gli Altri/Indagine sui nuovissimi mostri" di Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio di Kepler-452. Sabato ultima giornata con una serie di eventi: lo spettacolo in programma "La stradona di Studio Doiz", testo e regia di Iacopo Gardelli, il nuovo spettacolo di Paola Fresa prodotto da Fondazione Sipario Toscana, "Il Problema", testo menzione speciale Premio Platea, la performance "Thinking Blind" di (S)Blocco5, un omaggio a Derek Jarman, la compagnia Menoventi che presenta "Il defunto odiava i pettegolezzi" di Consuelo Battiston e Gianni Farina. L’ultimo appuntamento in programma è con "Anteprima Semmelweis" di Città di Ebla (anche venerdì e domenica), testo e regia di Claudio Angelini e Marco Foschi.

Monasteri aperti

Si potrà vivere un’intima esperienza tra bellezza e spiritualità con la terza edizione di “Monasteri Aperti”, iniziativa nei luoghi di fede che apriranno le porte al pubblico, solo per questa occasione, sabato e domenica. A Modigliana l’apertura dei monasteri combacia con i 150 anni delle Suore Francescane della Sacra Famiglia: ci sarà la possibilità di visitare l'Istituto Lega, il museo e le stanze della memoria, il Mu.Ve, museo di Arte Moderna del Vescovado di Modigliana, e l'appartamento storico dei Vescovi. A Galeata oltre a visitare l’Abbazia di Sant'Ellero si potrà anche partecipare alle passeggiate da Galeata alla Abbazia, con visita guidata nel centro storico di Pianetto e pranzo al sacco nella pineta.

Musica tra Area Sismica con Sciarrino e il Club Ottantadue nel ricordo di Chet Baker

Con la presenza in residenza artistica di Salvatore Sciarrino (considerato il più grande compositore vivente, Leone d’Oro alla carriera nel 2016, Accademico di Santa Cecilia, Accademico delle Belle Arti della Baviera e Accademico delle Arti di Berlino) si apre la XXXII stagione di Area Sismica, da venerdì a domenica . I brani proposti in residenza con il Maestro Sciarrino da Gioia Gurioli, Antonio Macaretti, Alfonso Santimone, Dimitri Sillato e Denis Zardi, saranno eseguiti dall’ensemble di Istantanea, diretta dal Maestro Tommaso Ussardi, domenica. Parte anche la stagione dei concerti jazz e blues al Club Ottantadue di Forlì, con Lisa Manara che, accompagnata da Ricky Ferrini al dobro e chitarra, dopo innumerevoli performances tra le sonorità jazz, etno, pop, folk, ritorna al suo antico amore, il blues, venerdì. Lisa Manara è una veccchia conoscenza: vince nel 2011 il concorso “Donne Jazz & Blues” di Bertinoro che le permette di partecipare a un workshop sulla voce presso la prestigiosa Venice Voice Academy di Los Angeles. "Chet to Chet quartet", con questa originale e significativa denominazione, con chiaro riferimento al mitico Chet Baker, il maestro Teo Ciavarella è atteso al Club Ottantadue, sabato, per il Festival Jazz dedicato al famoso trombettista americano, accompagnato da Cico Cicognani, al basso, da Lele Barbieri, alla batteria, e da Maurizio Piancastelli, alla tromba.

Lego in mostra e auto d'epoca

“Meldolandia, il regno del mattoncino”, è l'esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego, allestita all’interno del Palazzetto dello Sport di Meldola,sarà aperta sabato e domenica. I visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini Lego, appartenenti a differenti tematiche capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini. Dai mattoncini alle auto d'epoca: una nuova edizione di “Ruote nella Storia”, domenica, parte invece da Forlì, attraversando Meldola, con la sua Rocca, per proseguire verso Polenta, per poi continuare verso Bertinoro. Il corteo raggiungerà quindi Cesenatico.

Enogastronomia tra Albana, arancini e arrosticini

L’Albana, prima Docg d’Italia di un vino bianco anno 1987, sarà protagonista della due giorni di “Vino al Vino” in programma a Bertinoro sabato e domenica. Due gli eventi ospitati nel centro storico della cittadina dell’ospitalità: la quinta edizione del Master Romagna Albana Docg di Ais Romagna che mette a confronto 17 sommelier degustatori da sette territori diversi e l’evento itinerante Albana Dèi, che toccherà alcuni dei borghi più belli della Romagna, a partire proprio da Bertinoro. Ultimo appuntamento invece venerdì sera con l'iniziativa dei "Venerdì DiVini" in centro storico a Forlì, le serate a tema caratterizzate dalla degustazione di vini e tapas nei locali del centro. Sempre in tema, il saluto all'estate a Fratta Terme sarà a base di arancini siciliani. Venerdi sarà il fornaio Giovanni Luminario, in collaborazione con la Pro loco ad organizzare una manifestazione a conclusione dell'estate: via Loreta sarà allestita con tavoli e sedie per tutti gli ospiti e la serata sarà allietata dalla voce di Licia Spazzoli. Da venerdì a domenica arriva, questa volta a Forlì, nell'area commerciale dei Portici, il Festival dell’Arrosticino, l'evento aperto al pubblico interamente dedicato alla prelibatezza abruzzese e alle sue declinazioni culinarie: si celebra il piatto per eccellenza della regione d'Abruzzo e coniuga il buon cibo alla musica dal vivo, con artisti di strada e intrattenimento per bambini.

Predappio a tutto sport con la "Mezza di Romagna"

“Predappio, sport e dintorni” prosegue anche nel weekend: venerdì serata a cura della Protezione civile di Predappio con area food truck, sfilata e spettacolo live in piazza Garibaldi. Sabato giornata interamente dedicata alle gare: “Il più veloce di Predappio”, riservata ai ragazzi delle scuole medie, cronoscalata bike e e-bike Predappio-Rocca delle Caminate, cronoscalata run sempre di Rocca delle Caminate, gimcana per bambini e stand gastronomici più concerto live degli “Etilisti Noti”. Domenica sarà la giornata dedicata a “La mezza di Romagna”, con partenza da piazza Sant’Antonio.

I ricordi di Luciano Lama, Tonina Laghi e l'eccidio delle Sodelle

La riedizione del volume "Sebben che siamo donne", di Rosalba Navarra e Grazia Cattabriga, arricchito dagli atti del convegno sui fatti della Ripa, sarà presentata al pubblico venerdì e dedicata al ricordo di Tonina Laghi, staffetta partigiana e una delle organizzatrici dello sciopero della Ripa, che avrebbe compiuto 100 anni il 2 ottobre, ma che se ne è andata pochi giorni fa. Saranno presenti alcune delle autrici che spiegano: “Sebben che siamo donne...” raccoglie trenta testimonianze di donne protagoniste della Resistenza nel forlivese, che hanno raccontato con appassionata semplicità e modestia la loro esperienza di donne coraggiose nel vivere quotidiano e nelle situazioni straordinarie". Sempre venerdì si tiene il convegno a Bertinoro “La sicurezza nel lavoro che cambia tra appalti, deregolazione e Covid”, che vuole mettere al centro il tema della salute e della sicurezza a partire dall’impegno di Luciano Lama quale Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende” istituita nel 1988 dal Senato della Repubblica. Nel pomeriggio sarà inaugurata a Forlimpopoli la mostra “L.Lama il Sindacalista che parlava al paese”. Sabato a Santa Sofia si tengono le celebrazioni per commemorare l'Eccidio delle Sodelle, durante il quale vennero barbaramente uccisi 14 civili tra il 27 e il 29 settembre 1944 .Durante la mattinata, prima delle celebrazioni, sarà possibile partecipare a due escursioni, con arrivo a Collina di Pondo.

Dante, tra fughe dalla fortezza e avanguardie

Appuntamento con la figura e l'opera di Dante alla Rocca di Forlimpopoli sabato e domenica: il Liceo Scientifico di Forlì ha creato il progetto "La divina impresa". Studenti e studentesse del liceo forlivese hanno infatti messo a punto un gioco di ruolo e un'escape room a tema dantesco e, cercando un luogo particolarmente ricco di suggestioni, hanno scelto la Rocca di Forlimpopoli con la sua corte ed suoi camminamenti. Dai giochi alle parole, per il ciclo di conversazioni su Dante e la poesia moderna, sabato, nella Basilica di San Mercuriale a Forlì, il professor Alessandro Merci terrà una conversazione su: "Dante e le Avanguardie italiane del primo Novecento". Merci va ben oltre il primo approccio e la sua relazione si dilata alla riflessione, a tutto campo, sulla modernità di Dante.

Visite alla scoperta di Forlì e Rocca delle Caminate

Venerdì nuovo apputamento con la visita guidata attraverso i luoghi di tutto il centro storico di Forlí, legati alle avvincenti vicende di Caterina Sforza Riario Medici, passata alla storia come la “Tigre di Forlì” e la “Leonessa di Romagna” . Per l'iniziativa "Incontriamoci sotto l'androne", pensata per avvicinare i cittadini alla storia della città di Forlì, sabato si conoscerà invece "La Forlì di Cesare Borgia". Saranno raccontati, nei luoghi in cui avvennero, gli episodi più importanti della guerra fra Cesare Borgia e Caterina Sforza: uno alla conquista della città cuore della Romagna, l’altra nella sua strenua difesa. Sempre sabato si potrà partecipare alla passeggiata “noir", ancora una volta attraverso tutto il centro storico di Forlì, soffermandosi davanti ai luoghi che sono stati teatro di vicende di sangue passate alla storia. Dal Medioevo alla nostra storia recente. Dal 'sanguinoso mucchio' cantato da Dante nel XXVII Canto dell’Inferno, al vile assassinio del Senatore Roberto Ruffilli per mano armata delle B.R. , il 16 Aprile del 1988. Ci si sposta poi in una Rocca con una storia millenaria, immersa in un parco di otto ettari nell'Appennino Romagnolo, a circa 400 mt di altitudine, che fa parte del circuito delle Rocche di Romagna e da cui si vede un panorama bellissimo. Domenica pomeriggio si terrà una visita guidata a Rocca delle Caminate.

Cultura contadina e rievocazioni medioevali

Sabato sarà possibile visitare il Museo del Plaustro e la fattoria "La capanna del drago". Nel corso del pomeriggio sarà allestita la mostra fotografica "Andì vuit a dial ai Bu" (Andate voi a dirlo ai buoi" a cura di Fiorenzo Montalti). La fattoria "La capanna del drago" e il Museo del Plaustro nascono per volontà di Enzo Alfatti che nei terreni di sua proprietà, siti nella frazione forlivese di Villagrappa, ha predisposto un percorso storico-culturale dedicato alla civiltà contadina che comprende anche le pregevoli collezioni di carri, di strumenti agricoli o artigianali, nonché gli arredi di un'aula scolastica risalenti agli anni '30/'40 del secolo scorso. Sempre sabato la Chiesa di Santa Maria Madre di Dio in Castellaccio a Villa Rotta festeggerà la ricorrenza annuale ed in questa occasione si aprirà il Villaggio Medievale, con la rievocazione storica “Un borgo medievale tra fanti e torri”. All’imbrunire i figuranti reciteranno anche la suggestiva cerimonia di cambio di guardia alla Torre Campanaria.

In mostra

Ai Musei San Domenico di Forlì la grande mostra fotografica "Essere Umane. Le grandi fotografe raccontano il mondo". Tra le 314 fotografie in mostra, si possono segnalare le leggendarie immagini di Lee Miller nella vasca da bagno di Hitler, la strepitosa serie delle maschere di Inge Morath, realizzata con Saul Steinberg, gli iconici volti dei contadini durante la Grande Depressione di Dorothea Lange, il sorprendente servizio di Eve Arnold su una sfilata di moda ad Harlem negli anni Cinquanta e i rivoluzionari scatti di Annie Leibovitz per una epocale edizione del Calendario Pirelli. Da domenica partono anche le visite guidate a libera aggregazione.

Sabato prende il via la nuova stagione espositiva di Arte al Monte presso il palazzo di residenza della Fondazione cassa dei Risparmi di Forlì, con l’ultimo progetto artistico della ceramista Marina Fabbri fatto di ricerca ed evoluzione che porta a contemplazioni inattese e a nuove meditazioni. Allieva del Premio Faenza Ana Cecilia Hilar, nonché di ceramisti faentini di respiro internazionale, Marina Fabbri ha saputo nel tempo aprirsi alle diverse discipline trovando nella scultura ceramica la propria dimensione espressiva. Espone teste di donne plasmate con la terracotta, modellate con tocco sfuggente enfatizzandone i colori terrosi, e sinuosi busti di donna appesi, sostenuti da reti metalliche attorcigliate, che fanno loro, al contempo, da gabbia e da sostegno.

In occasione del VII centenario della morte di Dante, la Biblioteca Aurelio Saffi, in collaborazione con i Musei Civici di Forlì, intende valorizzare e far conoscere il proprio patrimonio dantesco tramite la mostra "Alla scoperta di Dante. Il patrimonio dantesco alla Biblioteca Aurelio Saffi di Forlì", nella sede di Palazzo Romagnoli. Alla Biblioteca comunale di Forlì esiste una vera e propria sezione dedicata al sommo poeta, costituita da oltre 1600 volumi. Il percorso espositivo allestito a Palazzo Romagnoli rappresenta una piccola parte di questo ingente patrimonio, ma i documenti scelti sono tra i più antichi e rari conservati nella Biblioteca forlivese.E' visitabile un'altra esposizione dedidcata al Sommo poeta: "Dante in cornice. Opere sulle rime del Sommo Poeta" alla Galleria Manoni 2.0 di Forlì. La mostra, che conta quasi 50 opere miste per tecnica e periodo, dall’incisione, passando per il fumetto e arrivando allo sbalzo, propone opere sul tema dantesco che vanno dal contemporaneo al XIX secolo. Al Palazzo del Mutilato a Forlì, storica sede forlivese, si può visitare la mostra "Io, Dante e il Cittadone". Ugo Berti, con l'aiuto di alcuni collaboratori fidati, si è impegnato per offrire ai cittadini forlivesi e non, una nuova visione su Dant con l'esposizione di collezioni uniche di privati: cartoline, monete, medaglie, libri, foto si propongono come filo conduttore per rivivere la vita del Poeta, dall'incontro con Beatrice, alla scoperta del Paradiso, regalando ai partecipanti un Dante pienamente inserito nella nostra Forlì, anche nei luoghi più nascosti e sconosciuti.

"La Rivoluzione Gentile" di Loredana Galante è allestita negli spazi della Fondazione Dino Zoli di Forlì. L'esposizione, visitabile fino al 15 gennaio 2022, nasce dalla residenza d'artista ("Premio Speciale Dino Zoli Textile" ad Arteam Cup 2019) tenutasi nel settembre 2020 presso l'azienda tessile Dino Zoli Textile, da sempre attenta all'ambiente, alla cultura e al sociale, in linea con la filosofia di Dino Zoli Group. Parole chiave: cura, condivisione, allenamento alla gentilezza, responsabilità. Loredana Galante, genovese per nascita ma residente a Milano, ha fatto del proprio cognome un manifesto programmatico, invitando le persone a rivoluzionare la propria quotidianità a partire da piccoli gesti di gentilezza. Una mostra dedicata al “Myanmar: democrazia negata”, composta da nove pannelli, si può vedere sotto al loggiato del palazzo comunale di Forlì fino al prossimo 10 ottobre, per ricordare il dramma che sta vivendo il popolo della Birmania dopo il colpo di stato dello scorso 1º febbraio. Alla Galleria d’Arte Farneti di Forlì, si può ammirare la mostra “Io, Roberto Casadio” , a cura dello storico dell’arte Marco Vallicelli. In Casadio è innegabile una certa forza, il suo pennello ha una potenza reale: è un artista difficile, un pittore esigente, che studia ed elabora la forma corrispondente alla sua idea e la porta alla massima perfezione. In questo lavoro sulla forma egli mostra la sua fermezza di grande maestro.

A Forlimpopoli il “II atto” della mostra “Dantesca”, intitolato “Forme, Segni, Colori. Pellegrinaggi danteschi”, ospite della Galleria d’Arte A casa di Paola, dove si potranno ammirare opere di Giovani Benzi, Mario Bertozzi, Fabio Colinelli, Silvano D’Ambrosio, Amissao Lima, Miria Melandri, Pasquale Marzelli, Massimo Sansavini. Ancora Dante, nella mostra “Animalia Dantis – Gli animali della Divina Commedia nelle maioliche arcaiche di Romagna, Umbria e Toscana", visitabile alla Fortezza di Castrocaro Terme: una folla di animali reali e animali fantastici anima la Divina Commedia, da qui l’idea di commemorare il 700° anniversario della morte del Poeta con una mostra di maioliche di quei secoli lontani sulle quali i maestri ceramisti, immersi nella stessa cultura simbolica e figurativa di Dante, vollero rappresentare a loro modo il mondo animale, sia reale che immaginario. Maioliche che andarono poi ad ornare e servire osterie, mense popolari e signorili di gran parte d’Italia.