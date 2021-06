Un weekend tra il Festival Caterina e Paolo Cevoli, passando per le bollicine di Castrocaro

E' pronto a partire un nuovo weekend con uan serie di eventi sul territorio, festival, teatro, manifestazioni enogastronomiche, mostre. Come sempre ci sono eventi per tutti i gusti a Forlì e dintorni da venerdì a domenica

Un weekend da non perdere sul territorio, con una serie di eventi e manifestazioni, a partire dal Festival Caterina di Forlì, la novità della primavera forlivese. Lo spettacolo di Paolo Cevoli, accende l'estate dell'Arena San Domenico; a Castrocaro degustazioni, arte e visiste guidate con 'Che bolle'. Ma non è tutto qui, anzi, ecco tutti gli eventi sul territorio da venerdì a domenica.

FESTIVAL CATERINA DI FORLI' - Si accende l'estate con gli ultimi due giorni del Festival Caterina di Forlì, partito il 3 giugno, che celebra la figura di Caterina Sforza con una serie di eventi anche venerdì e sabato. Nelle serate di venerdì e sabato l'Arena San Domenico ospiterà 'BandaDante': Ambrogio Sparagna e l’orchestra popolare italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma e poi le voci di volti noti e di tante cittadine che diventano un coro per Caterina e di nuove Caterine, figure segnate da nuove idee di forza e da nuove esperienze della bellezza: "Le belle tigri.Noi siamo Caterina.



TEATRO E MUSICA - Prende il via, domenica, la stagione teatrale all’Arena San Domenico. Protagonista del palcoscenico sarà Paolo Cevoli, “eroe” della comicità italiana, con uno show in cui ripercorre il suo vasto repertorio di esperienze teatrali, televisive e cinematografiche. Da venerdì a domenica va in scena all'Ex Atr "Anteprima Semmelweis" creazione scenica liberamente ispirata a “Il dottor Semmelweis” di Louis-Ferdinand Céline, con Marco Foschi, regia e scene di Claudio Angelini. Venerdì alla “Fabbrica delle candele” di Forlì sarà allestita la performance “Il labirinto del tempo” a cura del Laboratorio espressivo e teatrale 'Aula 29' e in collaborazione con l’Associazione “Orto del Brogliaccio”. Sarà possibile seguire la diretta streaming della performance alle ore 20,45 sul canale YouTube dell’Associazione “Orto del Brogliaccio”. A Palazzo Albicini continua la rassegna concertistica “Dante all’Opera: la poesia dantesca come fonte d’ispirazione della musica lirica”, domenica la musica lirica celbra “Pia de’ Tolomei, icona belcantistica. Storia, letteratura, simbolo”.

CHE BOLLE - 'Castrocaro Che Bolle', che si svolgeda sabato a lunedì, è una manifestazione enogastronomica con una particolare attenzione per le “bollicine”, un evento aperto a tutti gli amanti del buon vino e della buona tavola per incontrare in una incantevole location il meglio della produzione spumantistica italiana, oltre ad una selezione di prodotti gastronomici.

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI - Alla scoperta della Pieve di Santa Reparata per il ciclo di appuntamenti "Antiche Pievi: a spasso per la Romagna" giunto alla terza edizione. SabatoMarco Vallicelli, storico dell'arte, condurrà la visita a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Continuano gli appuntamenti delle guide del Cammino di Dante: sempre sabato l'appuntamento è con 'Quale Borgo? Premilcuore', a cura di Tiziana Brescacin. Si parte da Santa Sofia per l'escursione, prevista per domenica, lungo un sentiero che rappresenta un perfetto connubio di storia e natura. Il percorso si snoda in uno degli angoli più suggestivi e ricchi di fascino della Parrocchia di Strabatenza ed è intitolato al partigiano Janosik.

MOSTRE, PREMIAZIONI E MANIFESTAZIONI - Prosegue anche in questo weekend la grande esposizione dedicata a Dante Alighieri, ai Musei San Domenico di Forlì, che propone un ricchissimo percorso espositivo che va dal Duecento al Novecento: "Dante. La visione dell'arte". Altra esposizione dedicata a Dante Alighieri, nel centro di Forlì, “Ahi serva Italia, di dolore ostello. La fortuna di Dante nel ventennio”, che espone pezzi di collezioni private.

Sabato e domenica alla Galleria Wundergrafik, a pochi passi dai Musei San Domenico, inaugura la mostra ‘Malandri Ritrovata’, dedicata alla pittura di Miria Malandri. Prosegue negli spazi di Arte al Monte a Forlì l'ultimo progetto artistico di Paolo Poni, "Opera Omgnia. Tutto Poni a colori": un viaggio poetico attraverso il quale l'autore accompagna utilizzando i colori e i materiali che diventano attori improvvisati. Alla Galleria d'Arte Farneti di Forlì si può visitare una mostra dedicata all'artista forlivese Maceo Casadei. In "Maceo - Passaggi" la tradizione figurativa dell'ottocento, nei suoi percorsi tra natura e sentimento, rivive nelle suggestioni che solo la vera arte sa evocare. Allo spazio "Candischi" di Forlì è visitabile a mostra' Galbuli', che raccoglie opere di sei artisti: Andrea Bozzi, Sergio Gutiérrez, Cristiano Pinna, Iacopo Raggi, Francesco Selvi e Alberto Stambazzi. È una mostra musicata, un’installazione che comprende opere di pittura, disegno, illustrazione e scultura.

Sabato inaugura al centro visite Spinadello di Forlimpopoli la mostra fotografica "Magliano: un’oasi vitale. Viaggio fotografico nell'oasi di Magliano" attraverso le stagioni e gli scatti di Adler Versari Ornella Mordenti, Giulio Sagradini e Andrea Gulminelli. E' fruibile alla Galleria "Luigi Michelacci", Meldola, la mostra fotografica "Ricordi in bianco e nero" di Tonino Simoncelli. Sia sabato che domenica, per lìultimo weekend, sarà visitabile, a Rocca San Casciano, la mostra delle fotografie di Steve Mc Curry, esposte alla scuola Licinio Cappelli, arrivata direttamente da Atlanta. Al Maf - Museo Archeologico di Forlimpopoli si potrà ammirare l’esposizione di Vittorio Presepi intitolata' Viaggi e racconti di una pagina bianca', a cura di Angelamaria Golfarelli. Al Palazzo Pretorio di Terra del Sole si può invece visitare la mostra "Gustave Dorè e la Divina Commedia - Una ricerca sull'immagine fra cinema e incisione", organizzata per la Pro Loco di Terra del Sole in occasione del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, da "La Maya Desnuda" di Forlì. E' riaperta al pubblico su appuntamento, ma solo per un gruppo sopra le 20 unità, la mostra "Il paese dei Mussolini. Luigi, Alessandro e Benito" allestita alla Casa natale Benito Mussolini di Predappio, dove si potranno ammirare documenti inediti, lettere e fotografie.

Sabato nella struttura del Parco Incontro si svolgerà la premiazione della XXX edizione del premio letterario Auser Forlì “Dare vita agli anni”. Per 'La Notte degli Archivi' che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena propone una "passeggiata" virtuale tra le fonti archivistiche presenti in Istituto utili allo svolgimento di ricerche genealogiche